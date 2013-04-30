В деле Тимошенко ЕСПЧ увидел нарушение двух статей Конвенции по правам человека
ЕСПЧ установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу Тимошенко.
Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении суда, обнародованном сегодня. Согласно решению, суд в частности, признал, что не было нарушения статьи 3 Конвенции (запрещение истязаний — УНИАН) относительно плохого обращения с Ю.Тимошенко во время ее перевозки в госпиталь 20 апреля 2012 года.
За такое решение проголосовали четверо судей против троих.
Вместе с тем, судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность — УНИАН), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания — УНИАН), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание — УНИАН).
Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей нежели, те, которые установлены Конвенцией.
Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было произволом, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы.
“Суд также постановил, что, учитывая обоснование в судебном постановлении необходимости взятия заявительницы под стражу утверждением о препятствовании с ее стороны проведению заседаний и проявлением пренебрежения к участникам судебного заседания и суду, ее права на свободу были ограничены на других основаниях, чем предусмотрено статьей 5 (Конвенции по правам человека - УНИАН)”, - написано в пресс-релизе суда.
Решение было принято палатой из 7 судей.
В пресс-релизе также отмечается, что Ю.Тимошенко не подавала требований относительно возмещения вреда или расходов.
Как сообщал УНИАН, жалоба Ю.Тимошенко была подана в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе Ю.Тимошенко, в частности, обжаловала условия досудебного содержания в Лукьяновском СИЗО и Качановской колонии, неоказание надлежащей медицинской помощи, транспортировку в госпиталь в Харькове против ее воли 20 апреля 2012 года и получение повреждений во время этой транспортировки, постоянный надзор в госпитале.
Кроме того, Ю.Тимошенко обжаловала умышленный характер содержания ее под стражей без достаточного количества юридических оснований.
Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.