В деле Тимошенко ЕСПЧ увидел нарушение двух статей Конвенции по правам человека

Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении суда, обнародованном сегодня. Согласно решению, суд в частности, признал, что не было нарушения статьи 3 Конвенции (запрещение истязаний — УНИАН) относительно плохого обращения с Ю.Тимошенко во время ее перевозки в госпиталь 20 апреля 2012 года.

За такое решение проголосовали четверо судей против троих.

Вместе с тем, судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность — УНИАН), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания — УНИАН), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание — УНИАН).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей нежели, те, которые установлены Конвенцией.

Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было произволом, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы.

“Суд также постановил, что, учитывая обоснование в судебном постановлении необходимости взятия заявительницы под стражу утверждением о препятствовании с ее стороны проведению заседаний и проявлением пренебрежения к участникам судебного заседания и суду, ее права на свободу были ограничены на других основаниях, чем предусмотрено статьей 5 (Конвенции по правам человека - УНИАН)”, - написано в пресс-релизе суда.

Решение было принято палатой из 7 судей.

В пресс-релизе также отмечается, что Ю.Тимошенко не подавала требований относительно возмещения вреда или расходов.

Как сообщал УНИАН, жалоба Ю.Тимошенко была подана в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе Ю.Тимошенко, в частности, обжаловала условия досудебного содержания в Лукьяновском СИЗО и Качановской колонии, неоказание надлежащей медицинской помощи, транспортировку в госпиталь в Харькове против ее воли 20 апреля 2012 года и получение повреждений во время этой транспортировки, постоянный надзор в госпитале.

Кроме того, Ю.Тимошенко обжаловала умышленный характер содержания ее под стражей без достаточного количества юридических оснований.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.