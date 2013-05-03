Азаров: Украина потеряла 15 миллиардов евро из-за контрактов Тимошенко

18:27, 03 мая 2013
Политика
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Украина потеряла 15 млрд евро из-за невыгодного газового контракта с Россией, заявил премьер-министр Николай Азаров.

Азаров, Тимошенко

"Народ Украины сталкивается с огромными экономическими потерями, поскольку Юлия Тимошенко, когда была премьер-министром, подписала незаконный газовый контракт с Россией. Потери уже превысили 15 млрд евро", - заявил премьер-министр в интервью немецкой газете Badische Zeitung, сообщает Коммерсант-Украина.

"Может ли политик, который принес такой огромный вред, уйти от ответственности? Политические мотивы, которые вы ищете, бессмысленны", — сказал Азаров, отвечая на вопрос о законности содержания Юлии Тимошенко под стражей.

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