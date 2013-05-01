В списке 500 самых влиятельных людей мира - один украинец

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вошел в список 500 самых влиятельных людей во всем мире по версии американского журнала Foreign Рolicy и стал единственным представителем Украины в нем.

В список из представителей стран Центральной и Восточной Европы вошли около 20 россиян и два гражданина Польши: глава правительства Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Из россиян в списке оказались Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также руководители Центробанка, "Газпрома", силовых ведомств и несколько олигархов.

Больше всего в списке граждан США.

Среди широко известных лиц - Президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд, президент Европейского Совета Герман ван Ромпей, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Как сообщал УНИАН, по данным индекса миллиардеров, который рассчитывает агентство Bloomberg, по состоянию на конец апреля в мировом списке самых богатых жителей планеты Ахметов занял 44-е места с состоянием 16,7 млрд долларов.