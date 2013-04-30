Товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 46%

К тому же отечественный аграрный сектор готов к подписанию соглашения о Зоне свободной торговли и соглашения об ассоциации с ЕС, что подтвердили европейские специалисты.

Об этом во время встречи с комиссарами Европарламента в Брюсселе в составе украинской делегации во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Для аграрного сектора встреча с еврокомиссаром по аграрному сектору очень важна. Мы обсудили и решили ряд нюансов и пришли к выводу, что вопросов, которые мешали бы подписать соглашения о ЗСТ и Ассоциации с ЕС в аграрном секторе, ни со стороны Украины, ни со стороны ЕС нет. То есть аграрный сектор сделал все для того, чтобы эти два документа были подписаны», − отметил глава ведомства.

По словам Николая Присяжнюка, ЕС, в свою очередь, способствовал выходу продукции отечественного агросектора на европейский рынок. Что же касается развития сельских территорий, то Украина получила возможность присоединиться к Программе европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий ENPARD.

«Мы включаемся в программу, существующую в Европейском союзе, − это программа ENPARD, предусматривающая развитие сельских территорий и кооперативов на селе. В Европе эта программа уже дала свои результаты. Европа уже отработала программу, которая предусматривает техническую, финансовую помощь для создания кооперативов. А нам, после того как мы ликвидировали колхозы, нужно предложить эффективную форму хозяйствования на селе», − подчеркнул Николай Присяжнюк.