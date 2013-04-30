Дыра в госбюджете за три месяца выросла до 4,5 миллиардов гривен

18:26, 30 апреля 2013
Общество
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Дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составлял 978,5 млн грн.

Бюджету Украины не хватает 4,5 млрд

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составил 5,684 млрд грн, общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 7,053 млрд грн, что на 6,550 млрд грн меньше росписи на этот период.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составила 106,897 млрд грн, что на 8,4% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-март госбюджет Украины получил 83,791 млрд грн, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-марта 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-марте текущего года выросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за январь-март составила 112,104 млрд грн, что на 13,2% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-март кассовые расходы госбюджета составили 87,859 млрд грн, что на 15,7% больше показателя января-марта 2012 года. Против января-марта 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе-марте текущего года выросли на 20,4% - до 79,107 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль 2013 года составил 1,283 млрд грн, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составлял 4,76 млрд грн. Дефицит государственного бюджета Украины за январь-февраль т.г. составил 2,334 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

15 апреля т.г. первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщил журналистам, что государственный бюджет за январь-март 2013 года выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн.

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