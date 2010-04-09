Янукович может переехать жить в центр Киева (фото)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может переехать жить в центр Києва, пишет газета «Сегодня» (№77, 9 апреля)

Как рассказал изданию один из советников Президента, В.ЯНУКОВИЧ из «Межигорья», скорее всего, переедет на Липскую, 4, в двухэтажный особняк, расположенный напротив центрального входа в гостиницу «Киев», где проживают иногородние народные депутаты. В советское время тут жили высокие военные чины - с 1937 года и до начала войны, например, генерал Николай Ватутин, памятник которому стоит через дорогу в парке. В последнее время резиденция на Липской, 4, служила временным жильем для прибывших в Киев важных иностранных гостей.

Как отмечает газета, в таком случае перекрывать будут лишь крохотный участок Институтской между пересечениями с Липской и Банковой, да и то ненадолго. «Переезд состоится в самом скором времени», - сказал советник. При этом пресс-секретарь главы государства Денис ИВАНЕСКО пока молчит: «Еще не могу ничего сказать».

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2009 года правительство Юлии ТИМОШЕНКО на внеочередном заседании приняло решение о возвращении правительственной резиденции "Межигорье" в государственную собственность. Правительство обратилось к Генеральной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело по фактам незаконной приватизации "Межигорья", но Генпрокуратура заявила о законности этой сделки.

7 апреля 2010 года правительство Николая АЗАРОВА отменило решение предыдущего состава Кабинета министров от 16 сентября 2009 года относительно принятия постановления о государственном историко-культурном заповеднике «Межигорье».

Сейчас Президент В.ЯНУКОВИЧ продолжает жить в "Межигорье".