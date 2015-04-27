Туск: Соблюдение Минских соглашений остается "краеугольным камнем" решения конфликта
Президент Европейского совета Дональд Туск подчеркивает необходимость полного соблюдения Минских соглашений для разрешения конфликта на Донбассе
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пленарного заседания 17-го саммита Украина - ЕС, проходящего сегодня в Киеве.
«Это 17-й саммит Украина-ЕС и первый саммит под лозунгом Соглашения об ассоциации и с тех пор как начался конфликт на востоке Украины», - заявил Туск.
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«Хорошая новость в том, что никогда прежде в истории украинско-европейских отношений не были они такими интенсивными, но плохая новость в том, что творится на этом фоне», - сказал Туск.
«Мы не можем избежать печальной действительности с конфликтом, ежедневной потерей жизней. Остается краеугольным камнем полное соблюдение Минских соглашений. ЕС следит за этим процессом и продолжается давление (на Россию - УНИАН) посредством санкций», - заявил президент Европейского совета.