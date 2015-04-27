Туск: Соблюдение Минских соглашений остается "краеугольным камнем" решения конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пленарного заседания 17-го саммита Украина - ЕС, проходящего сегодня в Киеве.

«Это 17-й саммит Украина-ЕС и первый саммит под лозунгом Соглашения об ассоциации и с тех пор как начался конфликт на востоке Украины», - заявил Туск.

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«Хорошая новость в том, что никогда прежде в истории украинско-европейских отношений не были они такими интенсивными, но плохая новость в том, что творится на этом фоне», - сказал Туск.

«Мы не можем избежать печальной действительности с конфликтом, ежедневной потерей жизней. Остается краеугольным камнем полное соблюдение Минских соглашений. ЕС следит за этим процессом и продолжается давление (на Россию - УНИАН) посредством санкций», - заявил президент Европейского совета.