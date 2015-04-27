Туск перед саммитом почтит память Героев Небесной сотни

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает "ЕвроПравда".

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Как отмечается, перед началом официальной программы Дональд Туск посетит Аллею Героев Небесной сотни и отдаст дань уважения героям Майдана.

Как сообщал УНИАН, саммит Украина-ЕС будет посвящен реализации Соглашения об ассоциации и политическим и экономическим реформам, включая вопросы финансовой и другой помощи Евросоюза.