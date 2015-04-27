Туск перед саммитом почтит память Героев Небесной сотни
11:02, 27 апреля 2015Общество
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Президент Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита Украина-ЕС почтит героев Майдана.
Reuters
Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает "ЕвроПравда".
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Как отмечается, перед началом официальной программы Дональд Туск посетит Аллею Героев Небесной сотни и отдаст дань уважения героям Майдана.
Как сообщал УНИАН, саммит Украина-ЕС будет посвящен реализации Соглашения об ассоциации и политическим и экономическим реформам, включая вопросы финансовой и другой помощи Евросоюза.
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