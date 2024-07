Артистка ушла из жизни ровно год назад.

Через год после смерти известной ирландской певицы и композитора Шинейд О'Коннор, которая ушла из жизни в июле 2023 года, стало известно, от чего умерла звезда. Бывший муж артистки Джон Рейнольдс рассказал подробности трагедии.

Как известно, Шинейд нашли мертвой в ее квартире. До сих пор причины гибели не сообщались. Полиция лишь отмечала, что смерть наступила "в результате естественных причин". Зарубежные СМИ также писали, что артистки не стало из-за онкологии, с которой она боролась последние годы. Также было предположение, что у О'Коннор резко ухудшилось психологическое состояние на фоне самоубийства ее сына - 17-летнего Шейна.

Как пишет издание New York Post, возлюбленный исполнительницы сообщил, что причиной смерти стал ряд острых респираторных заболеваний. Знаменитость скончалась на 57-м году жизни.

В свидетельстве о смерти О'Коннор отмечается, что певица ушла из жизни из-за "обострения хронического обструктивного заболевания легких и бронхиальной астмы вместе с инфекцией нижних дыхательных путей низкой степени злокачественности".

После смерти у звезды 90-х осталось трое детей: сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил и дочь Ройсин.

Что известно о Шинейд О'Коннор

О'Коннор получила международную популярность благодаря своей песни "Nothing Compares 2 U", которая стала большим хитом в 1990 году. Трек вошел в альбом I "Do Not Want What I Haven't Got". Она получила за него Grammy в номинации "лучший альтернативный альбом".

Всего ирландка выпустила 10 студийных альбомов. Кроме своей музыкальной карьеры, Шинейд также была известна откровенными взглядами на политические и социальные вопросы. Она часто высказывалась по поводу религии, политики и прав человека.

Звезда несколько раз меняла свое имя и религиозную принадлежность, в частности она приняла ислам в 2018 году и сменила имя на Шухада Садакат.

