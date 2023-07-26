Причина смерти исполнительницы пока неизвестна.

Умерла легендарная ирландская певица Шинейд О’Коннор. Ей было 56 лет.

Как сообщает издане The Irish Times, артистка обрела всемирную известность благодаря хиту Nothing Compares 2 U, который вышел в 1990 году. Billboard Music Awards назвал эту песню синглом номер один в мире.

"С большой грустью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это очень трудное время", - говорится в заявлении семьи.

Кто такая Шинейд О’Коннор

Исполнительница выпустила 10 студийных альбомов.

В 2021 году О'Коннор выпустила мемуары "Воспоминания", а в 2022 году был снят фильм о жизни певицы.

О’Коннор удостоили награды за классический ирландский альбом в начале 2023 года. На церемонии вручения наград RTÉ Choice Music Awards певице аплодировали стоя, когда она посвятила награду беженцам, которые живут в Ирландии.

У артистки остались трое детей. Ее сын Шейн умер в прошлом году в возрасте 17 лет.