За парнем наблюдали после двух попыток суицида.

В семье ирландской певицы Шинейд О'Коннор произошла трагедия. Ее 17-летний сын Шейн покончил с собой.

Об этом артистка сообщила в Twitter.

"Мой прекрасный сын, свет моей жизни сегодня (8 января) решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю", – отметила она.

Известно, что накануне парень сбежал из психиатрической больницы Taillight. Там за ним наблюдали после двух попыток суицида. За ним должны были следить круглосуточно, однако он смог сбежать.

Читайте также"Все тело изрезано в кровь": российская телеведущая рассказала о проблемах с психикой у дочкиИрландке Шинейд О'Коннор 55 лет. Кроме Шейна, у нее еще трое детей. В 2018-м она объявила, что перешла в ислам и сменила имя на Шухаду Давитт.

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