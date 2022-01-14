Шинейд О'Коннор считает себя виновной в смерти подростка.

Известная ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор пыталась совершить суицид после того, как ее 17-летний сын Шейн покончил с собой.

О том, что она чувствует после смерти сына, исполнительница написала в Twitter, пишет Mirror.

"Я решила последовать за сыном. Нет смысла жить без него. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я жила только для него. А теперь его нет. Я разрушила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я плохой человек. А вы все думаете, что я хорошая только потому, что умею петь. Нет. Это не чья-то вина, а моя. В смерти Шейна виноват не кто-то, а я", – отметила она 12 января.

"Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я недостойна жить. Это моя ошибка. Никого другого. Я была ненормальной с того дня, как родилась. Это не вина моих родителей, моей семьи или детей. Это мое. Бог сделал меня неправильной. Поэтому я отправляю себя обратно", – добавила она.

13 января певица попала в больницу после неудачной попытки самоубийства.

"Мне очень жаль. Я не должна была этого говорить. Я с копами сейчас на пути в больницу. Извините, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка, и я ненавижу себя. Больница ненадолго поможет. Я собираюсь найти Шейна. Это всего лишь задержка", – отметила Шинейд О'Коннор.

Читайте такжеВ сеть слили предсмертные записи известного диджея AviciiНапомним, 17-летний сын певицы покончил с собой после побега из психиатрической больницы.

Ирландке Шинейд О'Коннор 55 лет. Кроме Шейна, у нее еще трое детей. В 2018-м она объявила, что перешла в ислам и сменила имя на Шухаду Давитт.

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