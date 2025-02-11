Этот необычный мультфильм сочетает глубокий философский смысл и неповторимую визуальную стилистику.

С 13 февраля 2025 года в украинский прокат выходит настоящая жемчужина анимации – "Повелители времени" (Time Masters) от знаменитого режиссера Рене Лалу, которая сочетает сюрреалистические видения, глубокий смысл и стиль легендарного Жана Жиро (Мебиуса). Этот фильм поражает своим уникальным миром, неожиданными сюжетными поворотами и визуальной экспрессией, которая до сих пор восхищает зрителей.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик", которая покажет "Повелителей времени" в рамках своей "Зимней ретро программы 2025", собрали пять интересных фактов об этой необычной анимации, которые помогут взглянуть на этот культовый мультфильм под новым углом.

О чем фильм

Капитан звездолета получает сигнал бедствия с далекой планеты. Он узнает, что в беде оказался сын его друга. Маленький мальчик остался один на этой дикой планете, и теперь блуждает по ней, исследуя природу и прячась от опасностей. Капитан решает немедленно отправиться спасать ребенка, но на борту его космического корабля есть пассажиры, которым эта идея не нравится.

Видео дня

История стала "Лучшим детским фильмом" на Fantafestival в 1982 году и получила номинацию на премию "Сатурн" от Академия научной фантастики, фэнтези и хоррора в 1983-м.

Режиссер фильма Рене Лалу

Рене Лалу – французский аниматор, режиссер и сценарист, известный своими уникальными фантастическими мультфильмами, сочетающими глубокий философский смысл и неповторимую визуальную стилистику.

Среди других его работ – "Дикая планета" (1973), созданная в сотрудничестве с художником Роланом Топором, и "Гандагар" (1988).

Лалу учился живописи, работал в рекламе, а затем – в психиатрической больнице, где начал заниматься кукольной анимацией вместе с пациентами. Творчество режиссера отличается неспешным, медитативным ритмом, глубокими темами и стилем, который до сих пор влияет на мировую анимацию.

Визуальный стиль от Жана Жиро

Жан Жиро, более известный под псевдонимом Мебиус, – один из самых влиятельных художников-фантастов XX века, чей уникальный стиль изменил лицо научной фантастики и комиксов. Он создавал детализированные миры с причудливыми пейзажами и глубоким символизмом, сочетающим сюрреализм с футуристической эстетикой.

Жиро стал известным благодаря серии комиксов о ковбое Блуберри, но настоящую мировую славу ему принесли фантастические работы под псевдонимом Мебиус, в частности, сотрудничество с режиссерами Алехандро Ходоровским ("Дюна"), Ридли Скоттом ("Чужой"), Джеймсом Кэмероном ("Бездна") и Рене Лалу ("Повелители времени").

Создание ленты

"Повелители времени" снимались почти два с половиной года. Сначала – четыре месяца препродакшена в Париже, затем два года на киностудии Pannónia в Будапеште.

Для создания шедевра аниматоры вручную нарисовали более 70 тысяч кадров. Фильм снимался целлулоидной мультипликацией, с которой ни Лалу, ни Мебиус до этого не были знакомы, несмотря на ее популярность в те времена.

Первоисточник

Мультфильм был снят по оригинальному произведению "Пасынок Пердиды" (1958) французского писателя-фантаста Пьера Пейро, более известного под псевдонимом Стефан Вуль. Однако сюжет несколько отличается от книги.

К слову, изначально проект задумывался как сериал по произведениям Вуля и каждую серии должен был снимать отдельный художник из журнала комиксов Métal Hurlant.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 82% от зрителей.

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