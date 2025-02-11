С 13 февраля 2025 года в украинский прокат выходит настоящая жемчужина анимации – "Повелители времени" (Time Masters) от знаменитого режиссера Рене Лалу, которая сочетает сюрреалистические видения, глубокий смысл и стиль легендарного Жана Жиро (Мебиуса). Этот фильм поражает своим уникальным миром, неожиданными сюжетными поворотами и визуальной экспрессией, которая до сих пор восхищает зрителей.
УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик", которая покажет "Повелителей времени" в рамках своей "Зимней ретро программы 2025", собрали пять интересных фактов об этой необычной анимации, которые помогут взглянуть на этот культовый мультфильм под новым углом.
О чем фильм
Капитан звездолета получает сигнал бедствия с далекой планеты. Он узнает, что в беде оказался сын его друга. Маленький мальчик остался один на этой дикой планете, и теперь блуждает по ней, исследуя природу и прячась от опасностей. Капитан решает немедленно отправиться спасать ребенка, но на борту его космического корабля есть пассажиры, которым эта идея не нравится.
История стала "Лучшим детским фильмом" на Fantafestival в 1982 году и получила номинацию на премию "Сатурн" от Академия научной фантастики, фэнтези и хоррора в 1983-м.
Режиссер фильма Рене Лалу
Рене Лалу – французский аниматор, режиссер и сценарист, известный своими уникальными фантастическими мультфильмами, сочетающими глубокий философский смысл и неповторимую визуальную стилистику.
Среди других его работ – "Дикая планета" (1973), созданная в сотрудничестве с художником Роланом Топором, и "Гандагар" (1988).
Лалу учился живописи, работал в рекламе, а затем – в психиатрической больнице, где начал заниматься кукольной анимацией вместе с пациентами. Творчество режиссера отличается неспешным, медитативным ритмом, глубокими темами и стилем, который до сих пор влияет на мировую анимацию.
Визуальный стиль от Жана Жиро
Жан Жиро, более известный под псевдонимом Мебиус, – один из самых влиятельных художников-фантастов XX века, чей уникальный стиль изменил лицо научной фантастики и комиксов. Он создавал детализированные миры с причудливыми пейзажами и глубоким символизмом, сочетающим сюрреализм с футуристической эстетикой.
Жиро стал известным благодаря серии комиксов о ковбое Блуберри, но настоящую мировую славу ему принесли фантастические работы под псевдонимом Мебиус, в частности, сотрудничество с режиссерами Алехандро Ходоровским ("Дюна"), Ридли Скоттом ("Чужой"), Джеймсом Кэмероном ("Бездна") и Рене Лалу ("Повелители времени").
Создание ленты
"Повелители времени" снимались почти два с половиной года. Сначала – четыре месяца препродакшена в Париже, затем два года на киностудии Pannónia в Будапеште.
Для создания шедевра аниматоры вручную нарисовали более 70 тысяч кадров. Фильм снимался целлулоидной мультипликацией, с которой ни Лалу, ни Мебиус до этого не были знакомы, несмотря на ее популярность в те времена.
Первоисточник
Мультфильм был снят по оригинальному произведению "Пасынок Пердиды" (1958) французского писателя-фантаста Пьера Пейро, более известного под псевдонимом Стефан Вуль. Однако сюжет несколько отличается от книги.
К слову, изначально проект задумывался как сериал по произведениям Вуля и каждую серии должен был снимать отдельный художник из журнала комиксов Métal Hurlant.
Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрения от критиков и 82% от зрителей.