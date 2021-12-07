Для чего полезна пищевая сода и почему она считается универсальным продуктом - читайте на УНИАН.

Пищевая сода есть в каждой квартире, обычно хозяйки используют ее в кулинарных целях - как разрыхлитель. На самом деле, этот продукт сильно недооценивают - отмыть содой раковину так же просто, как и приготовить блинчики.

Что можно сделать из соды и как правильно ее применять - рассказываем в статье.

Сода пищевая - применение в кулинарии

Данный продукт отлично подходит для того, чтобы размягчить мясо. Если вам хочется, чтобы кусок свинины или говядины стал нежнее, натрите его содой и положите в холодильник на несколько часов. Перед приготовлением его нужно тщательно промыть и дальше готовить по рецепту. В случае, если у вас нет времени на длительную заготовку мяса - добавьте пару щепоток соли во время приготовления.

Читайте такжеКак стерилизовать банки для консервации: полезные советы, о которых вы не зналиКроме того, сода помогает при варке варенья - она устраняет кислый привкус фруктов и ягод. В процессе приготовления добавьте 1\4 чайной ложки соды в кастрюлю. Учитывайте, что такая пропорция рассчитана на 1 кг ингредиентов. Такой способ позволит вам класть меньше сахара, что существенно отразится на бюджете.

От скисания молока не застрахован никто, даже если вы храните его в холодильнике. Купите пакет молока и вскипятите его, добавив в сотейник 1 ч.л соды. Когда молоко остынет, вкуса соды вы не почувствуете, зато продукт не испортится в течение долгого времени.

Еще одно уникальное свойство соды - она помогает очистить фрукты и овощи от пестицидов. Не секрет, что такая свежая продукция на прилавках магазинов обработана химикатами, а проточная вода не всегда может смыть их. После того, как купили фрукты или овощи, приготовьте содовый раствор (на 1 л. воды - 1 ч.л соды), и положите их на 10-15 минут в емкость. Промойте водой из-под крана и смело употребляйте в пищу.

Дезинфекция содой - чистим квартиру грамотно

Естественно, покупные моющие средства хорошо отмывают любые поверхности, но плохо смываются водой. Таким образом, частички "химии" остаются, например, на тарелках и затем вместе с пищей попадают к вам в организм.

Для того, чтобы приготовить натуральное моющее средство для посуды, используйте такой рецепт:

пищевая сода - 1,5 ст.л;

горчичный порошок - 1,5 ст.л;

горячая вода - 500 мл;

хозяйственное мыло - 25 г;

10% раствор аммиака (нашатырный спирт) - 2 ст.л;

любое эфирное масло - 3 капли.

Хозяйственное мыло натереть на крупной терке и растворить в горячей воде. Подождать, пока раствор остынет, добавить в него горчицу и соду. Перелить в герметичную емкость и добавить нашатырный спирт и эфирное масло. Закрыть крышкой, встряхнуть и оставить на 4-5 часов. По истечении этого времени гель-пастой можно пользоваться, как обычным моющим средством.

Если вам нужно убрать грязь с кафеля или сантехники, просто насыпьте соду на губку и потрите, смывая водой. Так же точно можно использовать соду и для чистки ковров, но тогда вам придется смешать соду с эфирным маслом (на 200 гр порошка - 5-10 капель), рассыпать тонким слоем по ковру и оставить на 10-12 часов. После этого следует почистить ковер грубой щеткой и пропылесосить. Такой способ помогает не только убрать грязь, но и избавиться от нежелательных запахов.

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Автор: Кристина Кащавцева