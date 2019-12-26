MediaTek анонсировала новый чип Dimensity 800 со встроенным 5G
18:19, 26 декабря 2019Связь
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Предполагается, что Dimensity 800 станет конкурентом чипсетов Kirin 800 и чипов Qualcomm Snapdragon 7 серии.
MediaTek анонсировала новый чип / gsmarena
Компания MediaTek представила чипсет Dimensity 800, который может стать основой для смартфонов средней ценовой категории в новом году. Новинка отличается интегрированным 5G-модемом.
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Как сообщает GSMArena, производитель не предоставил конкретных характеристик устройства, но сообщил, что чип покажут на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, в первые дни нового года.
Предполагается, что Dimensity 800 станет конкурентом чипсетов Kirin 800 и чипов Qualcomm Snapdragon 7 серии.
Ранее компания Qualcomm раскрыла спецификации своего нового флагманского чипсета Snapdragon 865.
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