MediaTek анонсировала новый чип Dimensity 800 со встроенным 5G

Предполагается, что Dimensity 800 станет конкурентом чипсетов Kirin 800 и чипов Qualcomm Snapdragon 7 серии.

Компания MediaTek представила чипсет Dimensity 800, который может стать основой для смартфонов средней ценовой категории в новом году. Новинка отличается интегрированным 5G-модемом.

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Как сообщает GSMArena, производитель не предоставил конкретных характеристик устройства, но сообщил, что чип покажут на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, в первые дни нового года.

Предполагается, что Dimensity 800 станет конкурентом чипсетов Kirin 800 и чипов Qualcomm Snapdragon 7 серии.

Ранее компания Qualcomm раскрыла спецификации своего нового флагманского чипсета Snapdragon 865.