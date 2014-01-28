Голубей мира, пострадавших после молитвы за Украину в Ватикане, обрекли на неизбежную гибель - зоозащитники

Итальянские защитники животных попросили папу Римского прекратить выпускать голубей с балкона его резиденции в Риме, сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Обращение организации ENPA к Ватикану связано с тем, что на днях дикие птицы заклевали голубей мира, выпущенных из Апостольского дворца на площади Святого Петра.

Защитники животных подчеркнули, что одомашненные голуби не приспособлены к жизни в природе и могут стать легкой добычей для хищных птиц — в частности, для чаек, гнездящихся на колоннаде площади Святого Петра. По мнению ENPA, выпускать голубей в этом месте значит «обрекать их на неизбежную гибель».

Читайте такжеПапа Римский Франциск молится за Украину

Правозащитники намерены составить петицию против подобной практики и начать сбор подписей среди своих сторонников. Таким образом активисты надеются привлечь внимание папы Франциска.

Инцидент, который послужил поводом для беспокойства защитников животных, произошел после воскресной молитвы папы Римского. Франциск, в частности, призывал к миру на Украине, где с ноября 2013 года продолжается противостояние оппозиции и действующей власти. После своей речи папа Римский вместе с двумя детьми выпустил двух белых голубей мира с балкона своих покоев на площади Святого Петра. Однако птицы не успели отлететь далеко от Апостольского дворца, поскольку на них напали чайка и ворона. Свидетелями этого инцидента стали десятки тысяч верующих, собравшихся на воскресную мессу.

Традиция выпускать голубей на площади Святого Петра появилась при покойном папе Иоанне Павле II. Как правило, для этого к папе приглашают детей из итальянского католического общества и после выступления папы дают им выпустить белых голубей, которые должны символизировать стремление к миру.

Фотогалерея "Ворон атаковал голубей, выпущенных Папой Римским после молитвы за Украину"