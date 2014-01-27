На голубей, выпущенных Папой Римским после молитвы за Украину, напал ворон
15:59, 27 января 2014Курьёзы
27 0
Неординарное событие произошло во время мессы Папы Римского на площади Сан-Пьетро в Риме.
Папа Римский и дети выпускают голубей
На белых голубей мира, которых по традиции выпустили из окна Апостольского дворца в Ватикане мальчик и девочка, напали двое птиц: ворон и чайка.
Одному голубю, так и не удалось убежать от агрессивных нападающих, пишет УП со ссылкой на Вlitzquotidiano.it.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter