На голубей, выпущенных Папой Римским после молитвы за Украину, напал ворон

На белых голубей мира, которых по традиции выпустили из окна Апостольского дворца в Ватикане мальчик и девочка, напали двое птиц: ворон и чайка.

Одному голубю, так и не удалось убежать от агрессивных нападающих, пишет УП со ссылкой на Вlitzquotidiano.it.