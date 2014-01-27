На голубей, выпущенных Папой Римским после молитвы за Украину, напал ворон

15:59, 27 января 2014
Курьёзы
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Неординарное событие произошло во время мессы Папы Римского на площади Сан-Пьетро в Риме.

Папа Римский и дети выпускают голубей

На белых голубей мира, которых по традиции выпустили из окна Апостольского дворца в Ватикане мальчик и девочка, напали двое птиц: ворон и чайка. 

Одному голубю, так и не удалось убежать от агрессивных нападающих, пишет УП со ссылкой на Вlitzquotidiano.it.

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