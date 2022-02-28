Артист назвал действия России военным преступлением, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к россиянам, чей президент развязал войну против Украины.

Ролик артист разместил на своей странице в Instagram.

"Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города ещё несколько дней назад - сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и, как же это чудовищно, гибнут под акомпанемент и из-за российских обстрелов", - сказал он.

Он назвал действия России военным преступлением, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны. Имя преступника известно всей планете, и остановить его могут именно россияне.

"Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно - всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведёт всех вас обезумевший диктатор Путин", - подчеркнул Вакарчук.

Он призвал граждан России не молчать, пока еще не совсем поздно.

"Выходите! ВСЕ! На площади и улицы своих городов и деревень, по всей России - чем больше вас, тем меньше ваш страх. Требуйте прекратить войну!" - призвал лидер ОЭ.

Также он обратился к российским матерям, ведь сейчас их детей убивает Путин, отправляя пушечным мясом на войну.

"У вас есть последний шанс спасти своих детей - говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлёвскими преступниками!" - призвал он российских матерей.

Также он обратился к тем матерям в РФ, которые уже опоздали: "Я в комментариях оставлю информацию, куда звонить, если ваши сыновья, братья, отцы, поехавше на "учения" не отвечают несколько дней. Возможно, они ещё живы, в плену".

"Россияне, спасите себя. Путин воюет не только с Украиной, с Европой, с цивилизацией, он воюет и с вами!" - подытожил Вакарчук.