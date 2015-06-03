Украина призвала Россию повлиять на террористов и прекратить огонь в районе Марьинки

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона в присутствии представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обратилась к представителям Вооруженных сил РФ в составе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе с требованием повлиять на так называемое руководство отдельных районов Донецкой области и прекратить наступление незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, самый мощный удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, расположенных вблизи Донецка.

Украинские военные отбили наступление, проинформировала пресс-служба Генерального штаба ВСУ. При этом отмечается, что "для остановки вражеского наступления и во избежание потерь среди военнослужащих украинское командование, предупредив всех международных партнеров, было вынуждено применить артиллерию, которая до этого находилась в определенных Минскими договоренностями районах в тылу".

И.о.спикера Генштаба ВСУ Алексей Мазепа около 16 часов сказал, что бой еще продолжается. Он добавил, что утром боевики обстреливали украинские позиции из систем залпового реактивного огня "Град".

Также в МВД проинформировали, что российско-террористические войска подтягивают подкрепление в район Марьинки, возможен очередной штурм украинских позиций.