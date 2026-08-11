В Украине подорожала валюта: курс доллара и евро 11 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,57 грн, а евро – 51,44 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 августа, подорожал на 10 копеек и составляет 45,11 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,57 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 52,12 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,44 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,92 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,95 грн/евро, а курс продажи – 51,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 11 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,78 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в Украине до 16 августа возможны краткосрочные колебания курса валют, но фундаментальных причин для резкой девальвации гривны пока нет. Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до 16 августа будет находиться в пределах 44,5–45 гривень на межбанковском рынке и 44,6–45 гривень на наличном рынке.

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