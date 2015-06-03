Генштаб разрешил силам АТО применять артиллерию в районе Марьинки

15:56, 03 июня 2015
Война
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Генеральный штаб ВСУ разрешил украинским бойцам применить артиллерию в районе Марьинки и Красногоровки.

Силам АТО разрешили применять артиллерию в районе Марьинки / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. 

Как говорится в сообщении, данное решение было принято для того, чтобы избежать потерь среди украинских военных.

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"... Украинское командование, предупредив всех международных партнеров, было вынуждено применить артиллерию, которая до этого находилась в определенных Минскими договоренностями районах в тылу", - отметили в Генштабе. 

Как сообщал УНИАН, сегодня боевики начали наступление около четырех часов утра со стороны Донецка. Позже стало известно, что в Марьинку, где происходят вооруженные столкновения с боевиками, прибыло подкрепление Вооруженных Сил Украины.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что военные без потерь остановили наступление боевиков на Марьинку.

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