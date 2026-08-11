РФ можно склонить к переговорам: посол Великобритании объяснил, что для этого нужно Украине

По словам дипломата, очень важно вести переговоры, но при этом также усиливать военное давление на РФ.

Украина должна проявить "стратегическое терпение", чтобы дождаться подходящего момента и склонить РФ к возобновлению мирных переговоров. Такое мнение высказал посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью "РБК-Украина".

"Мы, дипломаты, используем выражение "стратегическое терпение". К сожалению, это война на изнурение на поле боя, и я считаю, что это также своего рода война-соревнование между двумя военно-промышленными комплексами. А украинский оборонно-промышленный сектор за последний год достиг впечатляющих успехов - как в сфере инновационного вооружения и стоимости, так и в количественном плане", - сказал он.

По его прогнозу, в этом году Украина сможет произвести 10 млн беспилотников.

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Кромптон убежден, что это действительно является качественным преимуществом над РФ. Также он отметил, что у Киева есть еще несколько мощных козырей - демократия и люди, которые мыслят инновационно.

"Это не статичная система. У вас есть умные люди, которые работают, обмениваются идеями и делают вещи по-другому. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно продолжать. Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин пока хочет изменить стратегию", - добавил Кромптон.

В то же время дипломат подчеркнул, что определенные изменения в России все же происходят. Например, все больше россиян беспокоятся из-за расходов на войну.

"Матери переживают, что их сыновей могут мобилизовать. А что касается стратегии, то с чего-то надо начинать. Путин не избирается, поэтому он не заботится об опросах общественного мнения так, как это должны делать демократические лидеры, такие как президент Зеленский или ваши министры", - высказался посол.

Также он напомнил о недавних словах президента США Дональда Трампа, который говорил об изменении динамики на фронте. По его словам, это станет одним из факторов.

"Поэтому я думаю, что Украина - я уверен, что так и будет - проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решимость и, при поддержке союзников, продолжит оказывать давление, поэтому мы надеемся, что сможем достичь цели", - подчеркнул дипломат.

По его мнению, очень важно вести переговоры, но также и усиливать военное давление на РФ.

"И я считаю, что в этом году вы (украинцы - ред.) действовали в этом направлении очень эффективно", - добавил Кромптон.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о новом шансе на мирные переговоры. По его словам, Вашингтон прилагал усилия для этого еще с самого начала войны и готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

"Динамика конфликта за последние несколько месяцев несколько изменилась. Теперь украинцы могут наносить удары на большие расстояния вглубь России, перенося войну на территорию России. Мы хотим выяснить, открыла ли эта новая динамика каким-либо образом путь к урегулированию путем переговоров", - подчеркнул Рубио.

Также заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица объяснил, почему Украина имеет преимущество в переговорах с Россией. Он отметил, что это уже не просто война пехоты и артиллерии, "это война XXI века, и у нас есть преимущество".

"Это стало очевидным не только для украинцев, но и для наших партнеров, и для США. В России эта война - решение всего одного человека. В России эту войну в любой момент может остановить только один человек. Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большую дальность, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор: сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - Кислица.

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