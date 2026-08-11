'Рассвет' россиян станет проблемой: Флэш объяснил, что нужно делать уже сейчас

Украине необходимо направить все силы на создание РЭБ против "Рассвета".

После развертывания сети спутников "Рассвет" россияне смогут атаковать всю Украину с помощью беспилотников с онлайн-управлением.

Об этом заявил Сергей (Флэш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины. По его словам, сеть спутников "Рассвет" (аналог "Старлинк") у противника станет для Украины проблемой.

"Связь на фронтах у врага улучшится – здесь все понятно. Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн-управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", – отметил Флэш.

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Он подчеркнул, что именно поэтому сейчас необходимо направить все силы на создание РЭБ против "Рассвета".

Российские спутники "Рассвет" – что известно

Как сообщал УНИАН, российские спутники "Рассвет" уже обеспечивают как минимум два "окна связи" в сутки над Украиной продолжительностью более часа каждое.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия развертывает спутниковую систему "Рассвет" значительно быстрее, чем предполагалось.

Скибицкий напомнил, что в марте 2026 года РФ уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников.

По состоянию на 31 июля спутники, запущенные в конце марта, уже завершили развертывание в рабочую формацию на орбите.

Далее, по его словам, россияне будут запускать другие. Их цель – создать группировку общем количестве 292 спутников в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году.

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