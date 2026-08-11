В Одесской области заметили редкую птицу, которая сильно страдает от войны (фото)

Гнезда этих птиц – небольшие ямки без подстилки прямо в песке.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", исследователи зафиксировали редкую птицу – малую крачку, которая является самым маленьким представителем семейства крачковых в Украине. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев, который опубликовал соответствующие фотографии.

По его словам, звуки войны вызывают у птиц сильный стресс и негативно влияют на их поведение. А в местах, где падают ракеты, их обломки и остатки убивают птиц и загрязняют природные экосистемы.

Одним из видов, страдающих от последствий войны, является малая крачка (Sternula albifrons) – самый маленький представитель семейства крачковых в Украине. Эта птица является важным биоиндикатором состояния прибрежных экосистем. Малая крачка также является частью эмблемы Национального природного парка "Тузловские лиманы", отметил исследователь.

Видео дня

По его словам, война, которую РФ ведет против Украины, влияет и на эту птицу: из-за боевых действий она теряет места для гнездования, а иногда – даже птенцов.

Где обитает малая крачка

Малая крачка предпочитает открытые песчаные и ракушечные косы и небольшие острова. Птицы гнездятся колониями. Гнездо малой крачки очень простое – это небольшая ямка без подстилки, которую птица делает прямо в песке. Самка откладывает в него обычно от двух до трёх яиц.

Малая крачка является типичным ихтиофагом и энтомофагом, то есть питается преимущественно рыбой и насекомыми. Основу ее рациона составляют мелкая рыба, в частности бычки и атерина, а также водные и наземные беспозвоночные – ракообразные, жуки и стрекозы.

Добычу птица ищет с воздуха. Для малой крачки характерно своеобразное "зависание" на одном месте, после чего он стремительно ныряет в мелководье, чтобы схватить добычу, рассказал Русев.

Перелетная птица, нуждающаяся в защите

На территории национального парка "Тузловские лиманы", расположенного на юге Одесской области, малая крачка обитает примерно с апреля-мая по август-сентябрь. На зимовку она отправляется к побережью Западной и Южной Африки.

В Украине этот вид занесен в Красную книгу со статусом "редкий". Также малая крачка находится под охраной в соответствии с Бернской конвенцией и соглашением AEWA.

Еще до начала полномасштабной войны среди основных факторов, угрожавших виду, были беспокойство птиц на пляжах в период размножения, затопление гнезд во время штормов или из-за колебаний уровня воды, хищничество со стороны чаек, лисиц и бродячих собак.

Еще одной проблемой была потеря пригодных для гнездования территорий из-за застройки побережья и рекреационной нагрузки.

Теперь к этим угрозам добавились и последствия войны – взрывы и постоянный шум, ракетные удары, обломки боеприпасов и загрязнение экосистем, которые создают дополнительные риски для редкой птицы.

В Одесской области зацвел цветок, который можно увидеть только в двух местах

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", начало цвести очень редкое растение – мак желтый. Это травянистое растение из семейства маковых, занесенное в Красную книгу Украины, растет в литоральной полосе на берегах Черного моря и лиманов. В указанном национальном парке – лишь на двух участках пересыпа с полным отсутствием антропогенной нагрузки, где оно находится под строгой охраной.

Вас также могут заинтересовать новости: