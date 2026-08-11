7 популярных мест на планете, куда не стоит ехать этой осенью: что с ними не так

Причины самые разные – от строительных работ и бюрократии до природных катаклизмов и протестов местных жителей.

Многие популярные туристические места, к сожалению, не выдерживают наплыва путешественников. И какими бы привлекательными они не были, в определенные моменты туристам все же стоит отказываться от их посещения.

С одной стороны, чрезмерный туризм вредит самим этим направлениям и их жителям, нарушая их привычный образ жизни и истощая ресурсы. С другой стороны, и сами туристы не могут в полной мере насладиться переполненным локациями с завышенными ценами.

Однако есть и другие причины, по которым некоторые места становятся менее привлекательными для отдыха – от строительных работ и бюрократии до природных катаклизмов.

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Эксперты туристического портала Travel Off Path назвали семь популярных туристических направлений, от посещения которых по разным причинам лучше отказаться осенью 2026 года.

1. Национальный парк Гранд-Каньон, Аризона, США

Посещение Большого каньона является мечтой для многих туристов – впечателнием на всю жизнь. Однако этой осенью гостям будет недоступна одна из главных "жемчужин" этого места – поход по внутреннему каньону: это не только красиво, но и спасает от палящей летней жары. Дело в том, что там до сих пор продолжаются работы в рамках масштабного многомиллионного проекта строительства трубопровода Transcanyon Waterline. Хотя некоторые участки River Trail периодически открываются, Служба национальных парков запланировала закрыть тропу North Kaibab Trail с 15 октября 2026 года, так что любители хайкинга, скорее всего, наткннутся на строительный забор, который полностью уничтожит классический опыт похода от края до края каньона и перекроет основные кольцевые маршруты.

Взамен эксперты советуют обратить внимание на город Седона, все в той же Аризоне, недалеко от которого туристов ждут величественные пешие прогулки по каньонам с красными скалами без строительной ленты, включая легендарные маршруты Cathedral Rock и Devil’s Bridge.

2. Токио и Киото, Япония

Этой осенью стоит готовиться к огромным очередям в крупнейших японских аэропортах, поскольку страна агрессивно пересматривает правила для туристов, превращая отдых в серьезную административную головную боль. Среди прочего, Япония полностью отказывается от своей знаменитой системы налоговых скидок для иностранцев в магазинах: весто 10% скидки на месте, теперь туристы должны платить полную цену на кассе и затем стоять в огромных очередях на таможне в аэропорту, чтобы отсканировать паспорт и получить возврат денег перед вылетом домой (как это сейчас действует в Европе). В сочетании со строгими штрафами Киото за посещение исторических жилых кварталов и растущими местными налогами на проживание, все это способно подпортить впечатления от отдыха.

Вместо этого туристам советуют обратить внимание на города Тайбэй на Тайване, предлагающий незабываемое, беспроблемное городское приключение в Азии. Туристов ждут ночные рынки мирового класса, передовые торговые районы, уличная еда, отмеченная звездами Мишлен, и потрясающие горные чайные домики с невероятно гостеприимной атмосферой и без каких-либо проблем на кассе.

3. Санторини и Миконос, Греция

Многие туристы любят бронировать средиземноморские круизы в октябре, чтобы избежать летней жары и немного сэкономить. Однако греческие власти официально ввели высокие сборы против чрезмерного туризма, в частности, для пассажиров круизных лайнеров, которым теперь приходится платить по 12 евро с человека просто за вход в город. Цены на местные экскурсии и стоянку в порту также резко выросли.

Взамен туристам советуют отправиться на остров Парос. Здесь есть те же культовые белоснежные деревни, девственные золотые пляжи и оживленные рестораны на берегу гавани, но в глубоко расслабленной, аутентичной обстановке, без лишних сборов и топл.

4. Дубай, ОАЭ

Еще совсем недавно спокойные и благополучные Эмираты, продолжают ощущать на себе последствия иранской авантюры президента США Дональда Трампа. Долгие годы Дубай считался первоклассным местом для роскошного отдыха на солнце, когда поздней осенью спадает жара в пустыне. Однако сохраняющаяся региональная нестабильность и меняющиеся ограничения воздушного пространства вблизи Ормузского пролива вынуждают коммерческие авиакомпании часто менять свои маршруты полетов над Ближним Востоком. Для путешественников это означает высокий риск внезапной отмены рейсов, пропущенных стыковок и многочасовых неожиданных задержек в аэропортах, которые могут полностью сорвать короткий отпуск.

Вместо этого можно отправиться в Маскат в Омане, расположенный вдали от основных авиационных узлов и предлагающий очень безопасный, спокойный взгляд на традиционную арабскую культуру.

5. Фьорды Норвегии

Строгие новые экологические требования Норвегии сильно ударили по региональной морской индустрии в этом сезоне. Все местные прогулочные катера и паромы для однодневных экскурсий, работающие внутри знаменитого Гейрангерфьорда, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь должны быть на 100% экологически чистыми. В то время как крупным международным круизным судам было разрешено продлить срок действия разрешений до 2032 года, более мелким местным операторам пришлось полностью отказаться от судов, не соответствующих требованиям. Поскольку местная инфраструктура аккумуляторных батарей не успевает за быстрыми изменениями правил, количество доступных мест для однодневных экскурсий резко сократилось. Найти билет на независимую экскурсию этой осенью невероятно сложно, а оставшиеся экологически чистые туры раскупаются за несколько месяцев вперед по заоблачным ценам.

Вместо этого туристам советуют рассмотреть осеннее путешествие на озеро Комо в Италии, где в октябре уже не так людно, набережные украшены потрясающей осенней листвой, а историческая система общественных паромов региона по-прежнему бесперебойно работает по своему насыщенному осеннему расписанию. Это позволяет отдіхающим без труда перемещаться между историческими виллами и альпийскими пейзажами.

6. Пальма-де-Майорка, Испания

Интенсивные протесты против массового туризма на Майорке, которые все лето были в центре внимания мировой общественности, не показывают признаков ослабления, и эксперты предупреждают, что эта враждебность сохранится и осенью. Местные группы активистов продолжают целенаправленные демонстрации против краткосрочной аренды жилья и массовых скоплений людей, что приводит к появлению антитуристических граффити и недружелюбной атмосфере в популярных исторических районах.

В качестве альтернативы туристам советуют отправиться в Валенсию, которая все еще встречает гостей с распростертыми объятиями, предлагая впечатляющую прибрежную кулинарную сцену, историческую футуристическую архитектуру и лучшую в мире аутентичную паэлью в гостеприимной обстановке.

7. Ривьера Майя, Мексика

Осенью путешественников, направляющихся на карибское побережье Мексики в поисках пляжного отдыха, ждет неприятный сюрприз. В настоящее время регион борется с масштабным, рекордным цветением саргассовых водорослей. Толстый слой гниющих водных растений покрывает песок, загрязняет бирюзовую воду и источает ужасный запах. Туристы, платящие большие деньги за роскошные отели "все включено", оказываются запертыми у бассейна курорта. Хотя осенью обычно наблюдается уменьшение количества водорослей, эксперты предупреждают, что в этом году на это потребуется больше времени. Поэтому эксперты советуют отложить бронирование пляжного отдыха на курортах Тулума и Плайя-дель-Кармен до декабря, чтобы гарантировать чистоту воды.

Те, кто не готов столько ждать, могут в качестве альтернативы выбрать гостиничную зону Канкуна или острова Исла-Мухерес, где наблюдается значительно меньшее накопление водорослей благодаря местным океанским течениям и географическому положению. Также можно отправиться в Лос-Кабос, где пустыня встречается с океаном, процветают роскошные курорты мирового класса, а глаз радуют потрясающие пляжи Тихого океана и моря Кортеса.

Куда поехать осенью 2026

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, ранее трэвел-журналистка Мэри Новакович назвала лучшие направления для отдыха в бархатный сезон 2026.

Также команда Travel Dupe Index назвала лучшие альтернативы самым переполненным туристическим направлениям мира в этом году.

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