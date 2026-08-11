Каким будет 'народный флагман' от Samsung: раскрыты все особенности Galaxy S26 FE

Запуск смартфона ожидается в ближайшие недели.

Издание WinFuture поделилось характеристиками Galaxy S26 FE, последней новинки из семейства Galaxy S26, презентация которой пройдет в сентябре. Смартфон получит тот же дизайн, что S26 и S26+, но будет стоить дешевле и в чем-то даже превзойдет старшие модели.

Подтверждено, что смартфон получит AMOLED-дисплей на 6,7 дюймов с разрешением 2340×1080, частотой 120 Гц и яркостью до 1900 нит. В качестве процессора использован Exynos 2500, который знаком еще по Galaxy Z Flip 7. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, встроенной – 128 или 256 ГБ.

Емкость аккумулятора составит 4900 мАч, что немногим больше, чем в прошлом году, хотя автономность должна существенно вырасти – до 50 часов воспроизведения видео против 42 часов у S25 FE. Такого прироста удалось достичь благодаря переходу на кремниево-углеродную батарею.

Видео дня

Основная камера останется 50-Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией. Ее дополнят 12-Мп сверхширокоугольная камера (f/2.2) и 8-Мп телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и диафрагмой (f/2.4). Фронтальная камера будет 12-мегапиксельной. Из других характеристик: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC и защита IP68.

По информации WinFuture, стоимость базовой версии с памятью 128 ГБ вырастет до 800 евро. Это на 50 евро дороже стартовой цены Galaxy S25 FE. Презентация новинки состоится 4 сентября.

Для сравнения, самый доступный флагман Apple – iPhone 17e – стартует с отметки в 700 евро. Новинка получила магниты MagSafe и 256 ГБ встроенной памяти но осталась с одной камерой 48 Мп, экраном 60 Гц и старой "челкой".

Ранее журналисты назвали 6 функций Samsung, которых нет ни в одном другом Android-смартфоне. Некоторые из них настолько полезны, что после привыкания к ним переход на другой телефон может показаться шагом назад.

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