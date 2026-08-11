Последняя надежда для танков: Forbes оценил российскую систему защиты 'Арена-М'

Это не первая попытка РФ вернуть танки на фронт, отмечает издание.

Россия пытается возобновить использование бронетехники на фронте, применяя комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М". И хотя первые попытки использования провалились, аналитики предполагают, что в будущем эта система может оказаться успешной. Об этом пишет Forbes.

Журналисты отмечают, что РФ работает над развитием КАЗ ещё с 90-х годов, когда её танки с лёгкостью уничтожались во время войны в Чечне. Тогда эта система была направлена против снарядов. Сейчас же её адаптировали под современную войну с использованием БПЛА. Отмечается, что во время одной из первых попыток штурма эта система сбила 7 украинских дронов. В таких условиях для уничтожения танка может потребоваться от 15 до 20 FPV-дронов.

По мнению старшего научного сотрудника аналитического центра Foreign Policy Research Institute Роба Ли, первая попытка штурма РФ с использованием "Арена-М" провалилась, в частности, и из-за того, что его отражало одно из сильнейших подразделений Украины. В то же время он считает использование этого комплекса успешным.

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"Система "Арена-М" продемонстрировала эффективность и, вероятно, будет усовершенствована. Это может стать частичным решением проблемы повторного использования брони", – сказал он.

В то же время журналисты отмечают, что РФ не впервые пытается вернуть танки на поле боя. В частности, сначала на них начали устанавливать защитные решетки. А впоследствии появились так называемые "мобильные сараи" – танки, полностью покрытые металлической защитой. Позже же РФ применяла так называемые "дикобразы", устанавливая на танк металлические шипы или проволоку. И хотя на первых этапах такие инновации и могли принести определенный результат, пилоты FPV-дронов очень быстро находили способы противодействия.

Отмечается, что у "Арены-М" уже сейчас есть слабые стороны. Среди них – ограниченный до 26 единиц запас боекомплекта. Увеличить его невозможно, поскольку в таком случае "просто не откроется моторный отсек".

Журналисты отмечают, что преимуществом дронов является то, что их можно быстро модернизировать, не тратя на это огромный бюджет. Тогда как разработка "Арена-М" заняла много лет. Также вызывает вопросы её стоимость. На данный момент она неизвестна, однако израильский аналог стоит от 0,5 до 1 млн долларов, что делает использование этой системы нерациональным, учитывая стоимость БПЛА.

"Пока что мы видели лишь первый раунд соревнования между FPV и системами активной защиты. Россияне могут извлечь уроки и модернизировать свои системы, что может привести к лучшим результатам. Как вариант, КАЗ, которые для энтузиастов могли бы показаться последней надеждой для танка, могут быть отправлены в военные музеи, где займут место рядом с черепахами и дикобразами", – заключает издание.

Что этому предшествовало

Напомним, о попытке штурма РФ с использованием системы "Арена-М" ранее сообщали СМИ. Отмечалось, что для уничтожения танка с такой системой Силам обороны пришлось сначала израсходовать боекомплект, задействовав для этого 7 дронов. После чего техника была уничтожена дополнительными БПЛА.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что ключевыми проблемами "Арены-М", помимо ограниченного боекомплекта, является также дальность поражения, составляющая 20–30 метров. Также вызывает вопросы и дальность обнаружения целей, которая не превышает 50 метров. Все это делает эту систему неэффективной, в частности, против сбросов, отметил эксперт.

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