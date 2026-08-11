Улитка двигалась быстрее войск РФ, и это произошло за огромную цену, - посол Британии

Потери России в войне против Украины чрезвычайно велики, считает Кромптон.

Темпы продвижения российских оккупационных войск медленнее скорости улитки, при этом они несут огромные потери на востоке Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон. Он отметил, что на Донбассе продолжается изнурительная война и украинские защитники наносят оккупантам чрезвычайно большие потери.

Согласно данным начальников штабов, с которыми ознакомился посол, динамика потерь российских войск в апреле и мае составила около 35 тыс. человек ежемесячно, а в июле – 42 700 убитыми или тяжело ранеными.

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"Думаю, в июне это число было несколько меньше. Когда разворачивается листва, солдатам немного безопаснее передвигаться. Но это чрезвычайный показатель. Если я поищу в Google советские потери в войне в Афганистане, там указано, что погибло 15 000 человек", – сравнил Кромптон.

Темпы наступления России

Посол также подчеркнул, что, несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы быстром продвижении российской армии, реальная ситуация на поле боя противоположна.

"Наш бывший начальник Генерального штаба сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит за огромную цену", – отметил он.

Влияние ударов по Крыму

Кроме того, Кромптон подчеркнул, что настоящее масштабное изменение на фронте заключается в росте эффективности украинских ударов средней и большой дальности.

"Например, удары средней дальности по Крыму. Путин был вынужден объявить чрезвычайное положение. Российские отдыхающие не едут в Крым. Люди вынуждены уезжать. Это наносит реальный ущерб линиям военного снабжения", – отметил дипломат.

По его мнению, Крым имеет значение и для Украины, и для России по разным причинам, но для россиян это "жемчужина в короне" войны.

"Для Москвы это политически сложная ситуация. И, как мы видим из новостей, все это не является тайной", – сказал Кромптон.

Заставить Путина пойти на переговоры

Как сообщалось, Financial Times отметила, что война между Россией и Украиной все больше превращается в воздушную. Поэтому повсеместное присутствие дронов на линии фронта сделало маневры практически невозможными.

Киев также использует свои все более точные беспилотники большой дальности и некоторые ракеты для нанесения ударов по объектам оборонной промышленности России, нефтеперерабатывающих заводах и складах, что подрывает военные усилия России и позволяет рядовым россиянам осознать цену агрессивной войны Путина.

Так, отмечает издание, "именно сейчас Украине следует, с помощью своих западных союзников, максимально использовать своё преимущество и заставить Путина сесть за стол переговоров".

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