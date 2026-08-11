Украинцы покупают кондиционеры и увлажнители воздуха: эксперты посоветовали, как выбрать лучшие

Средний чек на различные типы устройств за год вырос в разной степени.

Этим летом в Украине было очень жарко, поэтому жители городов активно пользовались кондиционерами, вентиляторами и увлажнителями воздуха. Как вырос спрос и средний чек на охлаждающую технику, какие популярные товары в данном сегменте чаще всего покупают украинцы и как выбрать качественную технику, УНИАН сообщили в пресс-службе Prom.

Средний чек на покупку приборов для охлаждения воздуха за год вырос в разных сегментах по-разному.

"Средний чек зависит от типа и модели техники. Если сравнивать с прошлым годом, больше всего он вырос на кондиционеры – 32% в годовом исчислении, на увлажнители воздуха – 24%. В то же время на вентиляторы он почти не изменился – рост составляет всего 3%", – подсчитали в компании.

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Спрос на технику летом существенно вырос, но это традиционная ситуация для пика сезона, отмечают на маркетплейсе.

"В июне-июле украинцы покупали вентиляторы, кондиционеры и увлажнители воздуха в 3 раза чаще, чем в апреле-мае. Это закономерно связано с жарой и ростом потребности в технике для охлаждения", – отмечают в Prom.

И даже несмотря на новые исторические рекорды летней жары, сезонный рост спроса не отличался от прошлогодней картины.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, существенного роста нет – спрос на эту категорию остается на том же уровне. То есть в этом году мы наблюдаем сезонный скачок, а не общий рост интереса к такой технике", – говорят в пресс-службе.

Как выбрать качественную технику

На маркетплейсе отмечают, что готовиться к лету желательно еще весной.

"Если есть возможность, то климатическую технику лучше выбирать до начала пикового сезона. Так покупатель получает более широкий выбор моделей, проще найти нужные характеристики и нет необходимости покупать в спешке из-за резкого повышения температуры. Кроме того, стоит следить за акциями и сравнивать предложения разных продавцов", – советуют в компании.

На что следует обращать внимание при покупке товара, так это на сопроводительную документацию.

"Важно проверить характеристики товара, гарантию и условия возврата. Обязательно обращайте внимание на рейтинг продавца и отзывы других покупателей, а также сравнивайте несколько предложений. Кстати, сейчас в этом может помочь ИИ. По нашим данным, более 30% покупателей используют его, чтобы сделать лучший выбор", – отмечают в Prom.

Как магазины обманывают украинцев – последние новости

Ценник с надписью "акция" или "скидка" в магазине не всегда означает выгодную покупку. Эксперты советуют украинцам внимательнее сравнивать цены, проверять чеки и не покупать больше товаров только из-за привлекательного промо-предложения.

Также в магазинах бывают случаи, когда цена товара на ценнике не соответствует стоимости, которую покупатель видит на кассе. По словам эксперта по вопросам защиты прав потребителей Максима Несмянова, если покупатель уже оплатил товар по завышенной цене, ему должны вернуть разницу.

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