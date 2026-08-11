Недалеко от Чернобыльской АЭС 'встретились' рысь и енотовидная собака

Оба вида наиболее активны в сумерках и ночью, а также могут пользоваться одними и теми же лесными тропами.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на одной из фотоловушек зафиксировали двух разных его обитателей – рысь и енотовидную собаку.

Как сообщают в учреждении, на первый взгляд между этими животными не так много общего. Однако у них больше общего, чем может показаться.

И рысь, и енотовидная собака относятся к хищным млекопитающим. Оба вида наиболее активны в сумерках и ночью, а также могут пользоваться одними и теми же лесными тропами.

Особенно часто это происходит на территориях, где когда-то кипела человеческая жизнь, а теперь среди заброшенных домов и запущенных улиц хозяйничает природа, сообщают специалисты.

Для диких животных заброшенные деревни Чернобыльской зоны отчуждения давно стали неотъемлемой частью природной среды. Старые дороги и тропы, по которым раньше передвигались люди, теперь служат удобными маршрутами для животных. По ним они ходят в поисках пищи и воды, а также осваивают новые территории.

Рысь и енотовидная собака – разные виды, которые ведут совершенно разный образ жизни. Но их объединяет одно: общий дом, в котором после исчезновения человека природа сама устанавливает правила, говорят исследователи.

Подробнее о животных в Чернобыльской зоне

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали бородатую сову. По словам специалистов, это одна из самых совершенных ночных охотниц. Эта птица получила свое название не из-за настоящей бороды. Тёмное пятно под клювом лишь создаёт такую иллюзию, а на самом деле её главная "суперсила" – невероятный слух. Даже если мелкий грызун движется под толстым слоем снега или густой травой, сова способна определить его местонахождение только по звуку.

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