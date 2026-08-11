Крушение украинского истребителя в Одесской области: детективы ищут 'черный ящик'

Катастрофа МиГ-29 произошла во время сбивания беспилотников.

В Одесской области детективы Государственного бюро расследований ищут так называемый "черный ящик", чтобы установить причины падения украинского МиГ-29, произошедшего накануне в Березовском районе.

Как сообщили в ГБР, ведомство расследует правонарушения в военной сфере, в частности те, которые могут приводить к потере военной техники и создавать угрозу жизни военнослужащих.

По предварительным данным, украинский истребитель выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских беспилотников. Во время активной фазы операции произошла нештатная ситуация. В результате самолет загорелся, а пилот лишился возможности управлять истребителем.

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При этом летчик успел катапультироваться. В ГБР отметили, что его жизни пока ничего не угрожает.

Следователи осмотрели место падения самолета и изъяли его обломки. Также они опрашивают очевидцев происшествия и военнослужащих.

В настоящее время продолжаются поиски бортового самописца – так называемого "черного ящика". В ведомстве отметили, что полученные с него данные могут иметь важное значение для установления того, что происходило в течение последних минут полета.

"После того как регистратор будет найден, а информация с него получена и проанализирована, следствие сможет сформировать и озвучить предварительные версии причин авиационного происшествия", – говорится в сообщении.

Отдельно следователи должны установить, соблюдались ли установленные правила во время подготовки истребителя к полету, непосредственно во время выполнения задания и в процессе эксплуатации самолета.

По факту падения истребителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, если такие действия привели к катастрофе.

Катастрофа МиГ-29 в Одесской области

Вечером 10 августа в Одесской области разбился военный самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Воздушные силы ВСУ заявили, что нештатная ситуация произошла во время выполнения боевого задания. Пилот, пытавшийся спасти горящий самолет, смог катапультироваться. Он доставлен в больницу.

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