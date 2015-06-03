Около тысячи боевиков штурмуют Марьинку, город охвачен пожаром - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон проинформированы представители Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ об эскалации террористами вооруженного конфликта в районе Марьинка - Красногоровка. Обострение ситуации началось сегодня ночью с активного применения боевиками отдельных районов Донецкой области (ОРДО) реактивных систем залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Пески, Марьинка, Невельское и Водяное. В результате этих обстрелов Марьинка до сих пор охвачена пожаром. Сейчас в районе Марьинки и Красногоровки идет штурм позиций ВС Украины незаконными вооруженными формированиями ОРДО в количестве до 1000 боевиков при поддержке танков, БМП, 122- и 152-миллиметровой артиллерии", - говорится в сообщении.

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Генерал ТАРАН - ОБСЄ: ескалація терористами конфлікту отримала адекватну відповідь з боку УкраїниУ Спільному центрі з ... Posted by Прес-центр АТО on 3 червня 2015 р.

"Это откровенное и циничное игнорирование всех договоренностей, и в первую очередь Минских соглашений, которые лежат в основе всеобъемлющего прекращения огня", - заявил руководитель украинской стороны Совместного центра генерал-майор Андрей Таран.