Новый китайский авиалайнер 'разваливается' в воздухе, – СМИ

COMAC C919 – главная надежда китайской гражданской авиационной промышленности.

В сети появился документ китайской авиакомпании China Southern Airlines, касающийся нового самолета COMAC C919. Он датирован маем этого года и содержит перечень критических дефектов самолета, сообщает The Epoch Times.

Подлинность документа не подтверждена, однако это не мешает авиационному сообществу активно обсуждать его содержание.

Среди выявленных недостатков C919 отмечаются утечки масла в сухом отсеке крыла, повреждения креплений контуров пожарной сигнализации, отслоение панели закрылков, заклинивание клапанов системы противообледенения, а также обгоревшая панель электропитания задней кухни. Некоторые из этих неисправностей были известны ещё во время приёма самолётов и лётных испытаний, однако продолжали возникать после их ввода в эксплуатацию.

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Сообщается, что проблемы с новыми самолетами возникали неоднократно. В частности, на одном из C919 (бортовой номер B-659F) первый серьезный сбой произошел всего через 13 часов после его ввода в эксплуатацию.

В документе речь идет не об единичных случаях, а о повторяющихся неисправностях, которые авторы называют "системными проблемами, существующими в течение длительного времени".

Как утверждается, China Southern требовала от COMAC раскрыть информацию о ранее выявленных дефектах и предоставить планы их устранения. В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 12 самолетов C919, а еще 88 заказала. Всего ее портфель заказов насчитывает 100 таких лайнеров с поставками до 2031 года.

Справка УНИАН. COMAC C919 стал первым узкофюзеляжным реактивным пассажирским самолетом, полностью разработанным в Китае. Лайнеры этого семейства позиционируются как конкуренты популярных моделей Boeing и Airbus, в частности Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Конкурентом C919 также выступает российский МС-21. В то же время китайская программа на данный момент существенно опережает российскую. C919 уже прошел сертификацию, выпускается серийно и выполняет коммерческие рейсы, тогда как МС-21 до сих пор находится на этапе испытаний.

COMAC C919 – последние новости

В Шанхае состоялся первый полет новой модификации COMAC C919, разработанной для эксплуатации в высокогорных аэропортах. Высотную версию C919 создали на базе стандартной модели, дополнив её рядом технических изменений для эксплуатации в высокогорных аэропортах. Среди основных доработок – укороченный фюзеляж и модернизированные бортовые системы, адаптированные к работе на значительных высотах.

Ранее стало известно, что, несмотря на планы COMAC резко нарастить производство авиалайнеров C919, в 2026 году компания поставила заказчикам лишь небольшое количество новых самолетов. Специалисты называют несколько основных проблем, затрудняющих производство C919.

Несмотря на значительный уровень локализации планера, ряд критически важных компонентов (в частности, двигатели и авионика) поставляется западными производителями. Геополитические риски и перебои с поставками этих комплектующих создают дополнительные трудности для COMAC и приводят к задержкам в производстве.

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