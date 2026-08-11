'Весь этот хаос слышен в радиоэфире': командир рассказал о россиянах на Кинбурнской косе

На косе в настоящее время сосредоточено более 2,5 тыс. российских военных.

Силы обороны сейчас полностью доминируют на Кинбурнской косе, а российские оккупанты находятся в глубокой обороне.

Об этом"Радио Свобода" рассказал Денис Носиков, командир Оперативно-тактической группировки "Одесса" ВСУ. Он отметил, что физически войска Сил обороны Украины на косе отсутствуют, но полуостров находится под их полным огневым контролем. Сейчас там сосредоточен преимущественно 337-й отдельный штурмовой полк.

"Штурмовым он называется лишь условно, ведь о каких-либо штурмах вообще не идет речи. Если коротко, Силы обороны сейчас полностью доминируют, а противник находится в глубокой обороне. Например, штурмовые роты этого полка сейчас называются подразделениями КТ – контроля территории", – рассказал Носиков.

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Во взаимодействии с другими подразделениями был нанесен ряд артиллерийских и авиационных ударов по позициям российских сил на косе. Так, сбои в логистике и потери вынудили вражескую армию отступить с северных и западных участков косы вглубь Кинбурнского полуострова. Из-за проблем со снабжением боеприпасами, продовольствием и топливом украинские военные фиксируют массовые попытки дезертирства и побега с позиций российских военнослужащих.

"Весь этот хаос в радиоэфире мы прекрасно слышим и видим. Из-за регулярного минирования логистических путей – в частности, противопехотными минно-взрывными средствами – сбежать им удается не всегда. Поэтому для них это полноценная территория-ловушка", – подчеркнул командир.

Да, российские солдаты пытаются покинуть свои позиции из-за отсутствия боеприпасов и продовольствия, но их командование отдает приказы любой ценой оставаться на местах.

На Кинбурнской косе в настоящее время сосредоточено более 2,5 тыс. российских военных. Они базируются в основном в лесистой местности, а также в населенных пунктах Покровское, Васильевка и Покровка, где много подвалов, различных укрытий и блиндажей. Силы обороны ежесуточно уничтожают около 20 блиндажей с живой силой противника.

Несмотря на потери, оккупанты пытаются удержаться на косе, полуостров полуостров имеет стратегическое значение для российской армии – оттуда можно обстреливать южное побережье Николаевской области. Кроме того, это ключ к контролю над Днепровско-Бугским лиманом и возможность для ВСУ ещё ближе подойти к оккупированному Россией Крыму.

Ситуация на Кинбурнской косе

Как сообщал УНИАН, ранее Институт изучения войны отмечал, что оборона оккупантов в зоне северной и западной частей Кинбурнской косы становится "все более невозможной".

Аналитики отмечали, что подразделения 337-го воздушно-десантного полка Москвы покидают свои позиции из-за "полностью сорванного" снабжения. На фоне лавинообразного роста потерь они оказались абсолютно бессильны.

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