Китай нашел способ сократить путь в Европу вдвое: маршрут пройдет через Арктику

Следует отметить, что пользоваться этим маршрутом без специализированных судов на постоянной основе не получится.

Китайская судоходная компания Sea Legend, специализирующаяся на рынках Турции и Северной Африки, запустит на этой неделе первый регулярный контейнерный рейс через Арктику, сообщает Financial Times.

Маршрут будет проходить между китайским городом Нинбо и британским портом Феликсстоу, вдоль северного побережья России. Sea Legend назвала его "Ледяным шелковым путем" (Ice Silk Road), отсылая к Шелковому пути – торговому маршруту, который в свое время соединял Китай и Европу.

В зависимости от условий в Арктике продолжительность рейса между этими двумя портами сократится примерно вдвое по сравнению с обычными 40 днями. Летом морской лед отступает достаточно далеко на север. Таким образом, для доставки груза не требуются ледоколы.

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Судоходные компании всё больше интересуются этим маршрутом как способом избежать узких морских проходов, в частности пролива Баб-эль-Мандеб.

"Наблюдается рост судоходного трафика в Арктике и на Северном морском пути", – отметил глобальный руководитель направления консалтинга по морским рискам страховой компании Allianz Рахул Кханна.

По его словам, суда и судовладельцы теперь рассматривают этот маршрут как возможность, позволяющую "сэкономить много времени и средств" и "обойти все опасные геополитические точки и зоны конфликтов".

Северный морской путь разделен на 28 участков. Для каждого из них администрация Северного морского пути, находящаяся под контролем "Росатома", устанавливает отдельные правила в зависимости от ледовой обстановки. Российская государственная компания выдает разрешения на прохождение судов по этому маршруту.

Несмотря на то, что в 2018 году компания Maersk отправила первое контейнерное судно по арктическому маршруту между Владивостоком и Санкт-Петербургом, датский перевозчик и многие другие европейские компании пообещали не использовать этот маршрут из-за опасений нанести ущерб уязвимой арктической экосистеме.

Среди других причин, по которым европейские компании избегают этого маршрута, – отношения с РФ. Кроме того, Арктика создает серьезные проблемы для моряков, которым требуется опыт навигации среди ледяных полей. Это часто происходит без использования GPS, который на таких северных широтах может давать сбои.

"Существует высокая вероятность того, что суда могут застрять, если поблизости нет ледоколов", – говорит Кханна.

По его словам, если в Арктике произойдет авария, то возможности по проведению спасательных операций, оказанию помощи, буксировке или тушению пожаров будут ограниченными.

"Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации или аварии в Арктике значительно сложнее", – добавил эксперт.

Анализ Allianz показывает, что за последние 10 лет в пределах Арктического круга было зафиксировано более 500 инцидентов с судами. Почти половина из них была связана с повреждением или отказом оборудования.

Арктика – последние новости

Арктика обладает значительными запасами ископаемого топлива – по некоторым оценкам, на этот регион приходится около 22% мировых неразведанных ресурсов. Именно поэтому Москва в последние годы активно усиливает своё присутствие в этом стратегически важном регионе, развивая как военную инфраструктуру, так и возможности для добычи ресурсов.

В то же время Россия сокращает количество средств противовоздушной обороны в Арктике, оставляя ключевые военные объекты на крайнем севере без надлежащей защиты. Это связано с попытками Москвы усилить оборону других районов страны на фоне украинских атак.

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