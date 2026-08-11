Ветеран ВСУ стал генеральным директором NovaPay: кто возглавил компанию

В 2022 году он поступил на службу в Вооружённые силы Украины.

Генеральным директором финансовой компании NovaPay, входящей в группу NOVA ("Новая почта"), назначен Игорь Приходько. К исполнению обязанностей он приступил 11 августа 2026 года.

Как сообщила пресс-служба компании, Приходько более 23 лет работает в банковском секторе и небанковских финансовых учреждениях. В разные годы работал в ведущих украинских банках, в частности в "Надра Банке", "ТАСкомбанке" и других финансовых учреждениях.

К команде NovaPay он присоединился в ноябре 2016 года на должности финансового директора. За 10 лет в компании он стал одним из ключевых архитекторов её развития.

Видео дня

В 2022 году Приходько добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, принимал участие в боевых действиях, за что получил статус ветерана. После завершения военной службы он вернулся в NovaPay и продолжил развивать компанию.

Справка УНИАН. NovaPay – международный финансовый сервис от группы компаний NOVA ("Новая почта"), который уже почти 13 лет предоставляет финансовые услуги онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях "Новой почты".

Кадровые изменения в "Новой почте" – главные новости

С весны прошлого года в компании началась волна кадровых изменений. В конце мая 2025 года совладелец компании Владимир Поперешнюк заявил о намерении провести дебюрократизацию и дерегуляцию, а также "сократить количество лишних процессов, которые не приносят пользы клиентам".

В июне прошлого года сообщалось об увольнении директора по управлению репутацией Елены Плаховой, которая работала в компании с 2020 года. А позже, уже в июле, в "Новой почте" сообщили об увольнении генерального директора Александра Бульбы.

В августе компанию также покинул генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко. Позже, в марте текущего года, генеральный директор NovaPay Игорь Сироватко также ушел с должности. Исполняющим обязанности генерального директора NovaPay тогда был назначен Игорь Приходько, который до этого работал финансовым директором (CFO) NovaPay.

Вас также могут заинтересовать новости: