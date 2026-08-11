Идут нарасхват: названы электромобили, которые раскупают украинцы

В июле украинский автопарк пополнился более чем 3,9 тысячи автомобилей на аккумуляторном питании (BEV). Об этом сообщает "УкрАвтопром".
Подавляющее большинство зарегистрированных за месяц электрокаров составили легковые автомобили – 3756 единиц, из которых 423 были новыми (-73%), а еще 3333 – подержанными (-37%).
Среди 172 коммерческих BEV только 14 были новыми. Для сравнения: в июле 2025 года было зарегистрировано 176 таких автомобилей, из которых 20 были новыми.
В сегменте новых электромобилей доминируют китайские бренды: в список лидеров попали преимущественно модели BYD и ZEEKR. На первом месте оказался кроссовер BYD Sea Lion 06 EV, который выбирают за хорошее соотношение цены и качества.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- BYD Sea Lion 06 EV – 73 шт.;
- BYD Leopard 3 – 40 шт.;
- Volkswagen ID.UNYX – 39 шт.;
- Zeekr 001 – 36 шт.;
- Zeekr 7X – 28 шт.
Среди импортируемых подержанных электромобилей в Украине лидируют модели Tesla – Model Y и Model 3. В то же время в пятерку лидеров также вошли Nissan Leaf, Chevrolet Bolt и Kia Niro EV, что свидетельствует о спросе не только на премиальные, но и на более доступные электрокары.
ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y – 509 шт.;
- Tesla Model 3 – 456 шт.;
- Nissan Leaf – 383 шт.;
- Chevrolet Bolt – 209 шт.;
- Kia Niro EV – 139 шт.
Электромобили – последние новости
Недавно генеральный директор Luaz Motors и специалист по электромобильности Вадим Игнатов сообщил, что тезис о ненадежности батарей электромобилей – миф. Эксперт также опроверг распространенное мнение о том, что в случае неисправности батарею электромобиля приходится полностью заменять на новую.
Ранее специалист отметил, что в Украине обслуживание бензинового автомобиля обходится примерно в два раза дороже, чем электромобиля. Среди причин такой разницы эксперт называл, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и российские атаки на автозаправочные станции.