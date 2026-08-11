Идут нарасхват: названы электромобили, которые раскупают украинцы

По сравнению с июлем 2025 года спрос на электромобили сократился на 44%.

В июле украинский автопарк пополнился более чем 3,9 тысячи автомобилей на аккумуляторном питании (BEV). Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Подавляющее большинство зарегистрированных за месяц электрокаров составили легковые автомобили – 3756 единиц, из которых 423 были новыми (-73%), а еще 3333 – подержанными (-37%).

Среди 172 коммерческих BEV только 14 были новыми. Для сравнения: в июле 2025 года было зарегистрировано 176 таких автомобилей, из которых 20 были новыми.

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В сегменте новых электромобилей доминируют китайские бренды: в список лидеров попали преимущественно модели BYD и ZEEKR. На первом месте оказался кроссовер BYD Sea Lion 06 EV, который выбирают за хорошее соотношение цены и качества.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

BYD Sea Lion 06 EV – 73 шт.;

BYD Leopard 3 – 40 шт.;

Volkswagen ID.UNYX – 39 шт.;

Zeekr 001 – 36 шт.;

Zeekr 7X – 28 шт.

Среди импортируемых подержанных электромобилей в Украине лидируют модели Tesla – Model Y и Model 3. В то же время в пятерку лидеров также вошли Nissan Leaf, Chevrolet Bolt и Kia Niro EV, что свидетельствует о спросе не только на премиальные, но и на более доступные электрокары.

ТОП-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 509 шт.;

Tesla Model 3 – 456 шт.;

Nissan Leaf – 383 шт.;

Chevrolet Bolt – 209 шт.;

Kia Niro EV – 139 шт.

Электромобили – последние новости

Недавно генеральный директор Luaz Motors и специалист по электромобильности Вадим Игнатов сообщил, что тезис о ненадежности батарей электромобилей – миф. Эксперт также опроверг распространенное мнение о том, что в случае неисправности батарею электромобиля приходится полностью заменять на новую.

Ранее специалист отметил, что в Украине обслуживание бензинового автомобиля обходится примерно в два раза дороже, чем электромобиля. Среди причин такой разницы эксперт называл, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и российские атаки на автозаправочные станции.

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