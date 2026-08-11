Не больше 9% украинских дронов и ракет прорываются сквозь российскую ПВО, - AP

В июле Украина нанесла в три раза больше дальнобойных ударов, чем в январе.

В последние месяцы Украина активизировала кампанию ударов на большие расстояния внутри России и в районах, захваченных Москвой, стремясь к тому, чтобы простые россияне почувствовали последствия конфликта. В то же время, пишет Associated Press, неизвестно, способны ли эти усилия привести к успеху, ведь, по данным аналитиков, пока менее 10% украинских ракет и дронов способны пробить российскую оборону.

Джек Уотлинг, старший научный сотрудник лондонского аналитического центра RUSI, отмечает, что удары Украины направлены на подрыв идеи о том, что Россия может позволить себе "просто позволить войне продолжаться".

"Логично, что выше определенного порога это работает, но смогут ли они достичь этого порога – интересный вопрос", отмечает он, добавляя, что это зависит не только от Украины – важна также финансовая поддержка со стороны Европы.

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Куда целятся украинские дроны

Хотя большинство ударов Украины имеют дальность менее 200 километров, в этом году резко возросло количество ударов на большие расстояния. По данным организации ACLED, в июле было нанесено в три раза больше таких ударов, чем в январе.

Согласно анализу AP, удары Украины были сосредоточены на четырех ключевых категориях целей.

1. Киев усилил удары по нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Кремль доходов от экспорта топлива и создать дефицит бензина и дизеля для простых россиян.

2. Киев также наносил удары по центрам оборонного производства, чтобы подорвать долгосрочную способность России производить оружие, в том числе собственными ракетами "Фламинго".

3. В июле и августе Украина нанесла удары по складам компании розничной торговли Wildberries, чтобы нанести ущерб простым россиянам. Киев заявил, что компания помогает поставлять продукцию российским военным. Москва это отрицает.

4. Украина также атакует системы ПВО и радары, чтобы расчистить путь для собственного вооружения, в частности, на территории контролируемого Россией Крыма.

Удары не всегда эффективны

Как отмечает AP, некоторые удары могли привести к минимальному или нулевому ущербу:

"В мае и июне Украина заявила о нанесении ударов по нескольким объектам спутниковой, разведывательной или радиотехнической разведки в России, однако спутниковые снимки, проанализированные AP, не показали серьезных повреждений".

Украина удвоила производство, выпуская все большее количество вооружений, однако по-прежнему не может производить столько ракет, сколько ей нужно.

И хотя Украина начала решать проблемы навигации своих ракет, таких как "Фламинго", это оружие все еще не такое точное – или такое малозаметное – как их западные аналоги. Это часто означает, что для преодоления российской ПВО и обеспечения прохода ракеты необходимо запустить сотни беспилотников, пишет AP:

"Это дорогостоящий и трудоемкий способ ведения войны, поскольку, по словам Уотлинга, только 5–9% выпущенных Украиной ракет преодолевают российскую ПВО".

При этом по мере усиления ударов Украины усиливались и удары России, и Киев сталкивается с серьезными проблемами в обороне от них из-за нехватки американских зенитных ракет Patriot.

По данным ООН, за первые шесть месяцев года на Украине погибло 1396 мирных жителей. Между тем, по данным той же организации, российские власти сообщили о 250 погибших мирных жителях за тот же период.

Последние удары ВСУ по России

В ночь на 11 августа дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Воронеже - один из крупнейших объектов компании в регионею он выгорел дотла.

Также Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Орске. Сообщается, что это один из крупнейших НПЗ Оренбургской области, играющий важную роль в топливно-энергетическом секторе России.

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