'До себе через рідне': стартовала нацкампания по восстановлению психики украинцев через туризм

Теперь маршруты путешествий украинцам предлагают выстраивать через специальный сайт.

Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) и общественная организация Brand Ukraine официально запустили национальную кампанию "До себе через рідне" в рамках национальной программы "Подорож до себе. Шляхи відновлення", анонсированной в апреле 2026 года.

В частности, в рамках кампании был запущен специальный сайт, который выполняет роль личного помощника для путешественников, помогая составить индивидуальный маршрут восстановления в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и запросов каждого пользователя.

"Наша цель – сделать путешествия по Украине эффективным способом восстановления. Это цифровое пространство поможет каждому найти место, где можно замедлить темп, восстановить силы и почувствовать ресурс родной земли. Особенно важно создать такие возможности для военных, ветеранов и их семей, ведь сегодня восстановление – не роскошь, а необходимость. Путешествуя по Украине, мы глубже познаем свою страну и себя, укрепляем связь с людьми, культурой и ценностями, которые нас объединяют", – пояснила глава ДАРТ Наталья Табака.

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Как отмечают инициаторы идеи в своем пресс-релизе, все локации, отобранные для карты "До себе через рідне", проходят тщательный отбор командой проекта, комиссией и экспертным советом программы, в ходе которого оценивается их соответствие философии программы, установленным критериям и требованиям законодательства. В частности, в программу включаются только те локации, которые работают легально и платят налоги.

Кроме того, на сайте введены специальные отметки о безбарьерности, что позволяет планировать поездки людям с инвалидностью и маломобильным группам населения.

Особое внимание на платформе уделено льготам для защитников и защитниц: информация о скидках до 100% на проживание для военнослужащих и ветеранов указана в описаниях локаций и доступна для поиска по соответствующему фильтру.

"Мы создаем не просто кампанию, а национальную экосистему восстановления через путешествия. За каждой точкой на платформе – проверенный отель, усадьба, гастролокация, музей, природный парк или другой участник, разделяющий ценности программы. Мы стремились упростить планирование путешествий по Украине и вдохновить украинцев на поиск времени и мест для восстановления. Сейчас платформа работает в тестовом режиме как базовая MVP-версия. В дальнейшем платформа будет развиваться: на ней появятся еще больше участников, готовые маршруты восстановления, авторские маршруты, ИИ-помощник и другие полезные инструменты", – рассказала глава Brand Ukraine Мария Липяцкая.

Помимо сайта, запущены также социальные сети "Подорож до себе" в Instagram, Facebook и Threads.

В то же время команда проекта подчеркивает, что он полностью финансируется за счет средств частных партнеров, без привлечения государственного финансирования.

Туризм в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН.Туризм, согласно результатам недавнего исследования "Туризм во время войны: данные, инсайты", в Украине окончательно исчезло табу на путешествия во время полномасштабной войны, поскольку такой отдых теперь воспринимается не как развлечение, а как необходимость для восстановления физического и психического здоровья.

В то же время, согласно исследованию Ribas Hotels Group, отдых в Украине этим летом подорожал на 25-40%.

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