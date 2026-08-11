В Steam проходит новая распродажа – на некоторые игры скидка доходит до 95%

В рамках акции стоимость на игры начинается от 32 грн.

В магазине Steam началась новая распродажа под названием Choices Matter Festival. Она продлится неделю, до 17 августа. В рамках акции пользователи могут приобрести игры, в которых решения влияют на сюжет и развитие истории.

Среди участников есть как известные нарративные хиты вроде Disco Elysium - The Final Cut, Detroit: Become Human и Life is Strange, так и свежие релизы, вышедшие в этом году: Zero Parades, Esoteric Ebb и другие.

Лучшие предложения на распродаже:

Detroit: Become Human – 259 грн (−80%)

Beyond: Two Souls – 32 грн (−95%)

Heavy Rain – 32 грн (−95%)

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered – 32 грн (−90%)

ZERO PARADES: For Dead Spies – 607 грн (−10%)

Disco Elysium - The Final Cut – 191 грн (−75%)

Life is Strange Remastered – 186 грн (−80%)

Life is Strange: Reunion – 742 грн (−20%)

Esoteric Ebb – 371 грн (−20%)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 115 грн (−65%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 231 грн (−75%)

The Wolf Among Us – 149 грн (−50%)

Tales from the Borderlands – 162 грн (−75%)

The Quarry – 149 грн (−90%)

Date Everything! – 334 грн (−69%)

Все доступные скидки опубликованы в специальном разделе Steam.

Видео дня

Ранее Valve опубликовала расписание всех распродаж в Steam до середины 2027 года. Компания ежегодно подбирает новые темы для фестивалей, чтобы привлечь внимание к самым разнообразным играм.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров в мире. Звание самой популярной видеокарты досталось GTX 3060, при этом модели RTX 50 постепенно становятся все популярнее, как и конфигурации с 16 ГБ VRAM.

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