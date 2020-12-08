Украинский и венгерский клубы объявили составы на игру.

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.

Составы команд

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Вербич

Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Караваев, Шабанов, Бэлуцэ, Шепелев, Леднев, Андриевский, Родригеш, Клейтон, Супряга

"Ференцварош": Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Г. Ловренчич, Сомалиа, Харатин, Ляйдуни, Зубков, Узуни, Нгуэн

Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Исаэл, Боли

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Олег Давыгора