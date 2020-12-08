Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.
Составы команд
"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш, Вербич
Запасные: Нещерет, Бойко, Сирота, Караваев, Шабанов, Бэлуцэ, Шепелев, Леднев, Андриевский, Родригеш, Клейтон, Супряга
"Ференцварош": Дибус, Хайстер, Двали, Блажич, Г. Ловренчич, Сомалиа, Харатин, Ляйдуни, Зубков, Узуни, Нгуэн
Запасные: Богдан, Эри, Фримпонг, Ковачевич, Шигер, Мак, Ботко, Батурина, Чонтош, Исаэл, Боли
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"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройдет 8 декабря. Начало - в 22.00. Где смотреть матч по ТВ.
- Перед последним туром и "Динамо", и "Ференцварош" набрали по 1 очку в группе G. "Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) еще после четвертого тура гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В первом круге встреча "Динамо" и "Ференцвароша" завершилась вничью - 2:2. В том поединке киевляне не удержали свое преимущество в счете.
- Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
- Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо". Мирча Луческу также дал свои комментарии перед игрой.
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