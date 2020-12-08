"Динамо" и "Ференцварош" разыграют путевку в Лигу Европы.

8 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и Ференцварошем".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.

Динамо - Ференцварош: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

В первом круге "Динамо" и "Ференцварош" в Венгрии сыграли вничью - 2:2. Киевляне лидировали с разницей в два мяча после первого тайма, но в конце матча остались в меньшинстве и упустили победу.

Динамо - Ференцварош: прогноз букмекеров

В этой встрече решится судьба путевки в плей-офф Лиги Европы. После пяти туров у "Динамо" и "Ференцвароша по 1 очку в группе с "Барселоной" и "Ювентусом". "Динамо" для выхода в Лигу Европы хватит даже ничейного результата, но не больше чем 2:2.

Главным арбитром матча назначен Андреас Экберг из Швеции.

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Динамо - Ференцварош

Онлайн-трансляция матча

Фото с предматчевой тренировки "Динамо":

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне должны играть только на победу.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров:

"Игра против "Динамо" Киев - самая важная. Уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч".

Предматчевые слова полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко:

Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.

Текущая форма команд:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь