8 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и Ференцварошем".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.
Динамо - Ференцварош: где смотреть матч
Начало встречи - в 22.00.
В первом круге "Динамо" и "Ференцварош" в Венгрии сыграли вничью - 2:2. Киевляне лидировали с разницей в два мяча после первого тайма, но в конце матча остались в меньшинстве и упустили победу.
Динамо - Ференцварош: прогноз букмекеров
В этой встрече решится судьба путевки в плей-офф Лиги Европы. После пяти туров у "Динамо" и "Ференцвароша по 1 очку в группе с "Барселоной" и "Ювентусом". "Динамо" для выхода в Лигу Европы хватит даже ничейного результата, но не больше чем 2:2.
Главным арбитром матча назначен Андреас Экберг из Швеции.
Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур
Динамо - Ференцварош
Онлайн-трансляция матча
Фото с предматчевой тренировки "Динамо":
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне должны играть только на победу.
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров:
"Игра против "Динамо" Киев - самая важная. Уверен, игроки это понимают. Они готовятся и настраиваются на этот матч".
Предматчевые слова полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко:
Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
Текущая форма команд:
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram