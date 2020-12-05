"Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии.

"Ференцварош" украинского наставника Сергея Реброва в матче чемпионата Венгрии обыграл аутсайдера "Дьошдьор" со счетом 3:1.

Александр Зубков забил гол и провел на поле 64 минуты. Столько же времени получил Игорь Харатин.

Команда лидирует в чемпионате. "Ференцварош" готовится к решающему матчу группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится 8-го декабря.

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"Дьошдьор" - "Ференцварош" - 1:3

Голы: Педро, 15 (с пен.) - Батурина, 6, Зубков, 19, Узуни, 67

"Динамо" в Лиге чемпионов: главное

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2016-2017.

На данный момент в пяти турах группового этапа киевляне заработали только 1 очко. "Динамо" по два раза проиграло "Ювентусу" (0:2 и 0:3) и "Барселоне" (1:2 и 0:4), а также сыграло вничью с "Ференцварошем" (2:2).

В 6-м туре "Динамо" и "Ференцварош", у которого в активе также 1 очко, в Киеве решат судьбу путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

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Автор: Олег Давыгора