Ференцварош Реброва одержал победу в матче чемпионата Венгрии / фото twitter.com/fradi_hu
"Ференцварош" украинского наставника Сергея Реброва в матче чемпионата Венгрии обыграл аутсайдера "Дьошдьор" со счетом 3:1.
Александр Зубков забил гол и провел на поле 64 минуты. Столько же времени получил Игорь Харатин.
Команда лидирует в чемпионате. "Ференцварош" готовится к решающему матчу группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который состоится 8-го декабря.
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"Дьошдьор" - "Ференцварош" - 1:3
Голы: Педро, 15 (с пен.) - Батурина, 6, Зубков, 19, Узуни, 67
"Динамо" в Лиге чемпионов: главное
- "Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ впервые с сезона 2016-2017.
- На данный момент в пяти турах группового этапа киевляне заработали только 1 очко. "Динамо" по два раза проиграло "Ювентусу" (0:2 и 0:3) и "Барселоне" (1:2 и 0:4), а также сыграло вничью с "Ференцварошем" (2:2).
- В 6-м туре "Динамо" и "Ференцварош", у которого в активе также 1 очко, в Киеве решат судьбу путевки в групповой этап Лиги чемпионов.
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