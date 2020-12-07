Тренер "Динамо" заявил, что его команде очень нужна победа в матче.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от встречи с венгерским "Ференцварошем" в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Луческу считает, что "Ференцварош" имеет очень расширенный состав.

"У них несколько венгров, остальные игроки из других стран. У них больше вариантов для ведения игры. У нас нет такой возможности для разнообразия, они примерно знают наш состав... Пока мы не обыграем большие клубы, нас так и будут считать командой Лиги Европы", - заявил он.

Тренер "Динамо" утверждает, что его команде очень нужна победа в матче.

"Важно чтобы мы выиграли, продолжали евровесну, чтобы с нами могли считаться, чтобы нас уважали. У нас молодая команда, нужно, чтобы она росла. Что касается изменений, то нужно изменить свое отношение к делу. В выездном матче с "Ференцварошем" во втором тайме мы начали действовать индивидуально. Нужно не повторить своих ошибок. Нужно думать только о победе и играть только на победу. Других вариантов нет. Это очень крепкая команда. Примерно одинакового уровня с нашей в кадровом плане", - добавил Луческу.

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Автор: Олег Давыгора