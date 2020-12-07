Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от встречи с венгерским "Ференцварошем" в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.
Луческу считает, что "Ференцварош" имеет очень расширенный состав.
"У них несколько венгров, остальные игроки из других стран. У них больше вариантов для ведения игры. У нас нет такой возможности для разнообразия, они примерно знают наш состав... Пока мы не обыграем большие клубы, нас так и будут считать командой Лиги Европы", - заявил он.
Тренер "Динамо" утверждает, что его команде очень нужна победа в матче.
"Важно чтобы мы выиграли, продолжали евровесну, чтобы с нами могли считаться, чтобы нас уважали. У нас молодая команда, нужно, чтобы она росла. Что касается изменений, то нужно изменить свое отношение к делу. В выездном матче с "Ференцварошем" во втором тайме мы начали действовать индивидуально. Нужно не повторить своих ошибок. Нужно думать только о победе и играть только на победу. Других вариантов нет. Это очень крепкая команда. Примерно одинакового уровня с нашей в кадровом плане", - добавил Луческу.
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"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройдет 8 декабря. Начало - в 22.00. Где смотреть матч по ТВ.
- Перед последним туром и "Динамо", и "Ференцварош" набрали по 1 очку в группе G. "Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) еще после четвертого тура гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В первом круге встреча "Динамо" и "Ференцвароша" завершилась вничью - 2:2. В том поединке киевляне не удержали свое преимущество в счете.
- Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
- Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо".
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