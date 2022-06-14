В то же время, согласно указу президента, мобилизация проходит по плану.

Вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"На сегодня вопрос о мобилизации женщин не стоит", - отметила Маляр.

Она напомнила, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.

"Мобилизация проходит по плану. Сознание граждан высокое и общество очень мотивированное", - подчеркнула Маляр.

Война России против Украины: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.

На усиление врагу подошли еще две БТГ. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Херсонском направлении идут бои за Давыдов Брод.

ISW отмечает, что армия РФ провела безуспешное наступление на юго-восток от Изюма и на север от Славянска. Вероятно, оккупанты создают условия для штурма Северска и северо-западных украинских наземных линий связи в Лисичанск.

Российские оккупанты имеют частичные успехи на Бахмутском направлении, закрепляются в поселке Возрождение. Именно на этом направлении враг понес самые большие потери в течение 13 июня.

Всего ВСУ уничтожили в боях уже около 32,5 тысячи вражеских солдат и тысячи единиц военной техники РФ.

По мнению координатора международных проектов Центра Разумкова, военного эксперта Алексея Мельника, в войне РФ против Украины близок перелом, армия Путина теряет потенциал.

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