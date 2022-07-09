С 1 октября 2022-го все женщины, профессии которых есть в перечне Минобороны Украины, должны встать на учет.

Уже с 1 октября в Украине женщины определенных профессий должны обязательно стать на воинский учет. Однако, на время военного положения и мобилизации в ряды ВСУ их будут брать только добровольно.

Как объяснил "Фактам" адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Андрей Калита, расширенный список женских профессий, представительницы которых должны явиться на учет в комиссариат, утвержден еще 11 октября 2021 года, а с 1 октября 2022-го все женщины, которые есть в этом перечне, должны встать на учет.

Но, как отмечает правозащитник, это не значит, что всех этих женщин сразу будут забирать в армию.

"Это означает, что государство будет понимать, сколько и где есть представительниц той или иной профессии", - объясняет Калита.

Напомним, в Минобороны заявляли, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.

Ранее, в СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что женщинам не будут запрещать выезжать за границу.

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