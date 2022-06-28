В ЦПД опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.

В Украине все еще продолжается мобилизация населения из-за введенного военного положения и полномасштабной войны с Россией. Сейчас многих беспокоит вопрос того, будут ли забирать в армию женщин, ведь уже с 1 октября 2022 года всех украинок будут ставить на воинский учет.

Поэтому в Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.

Фейк: женщин от 18 до 60 лет будут забирать в армию, а потом на войну

Постановка на учет женщин должна начаться с 1 октября 2022 года.

"Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это лишь женщины тех профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021 г. №313", - подчеркнули в ГПД.

Фейк: женщин, у которых есть дети, также заберут в армию, а детей отдадут родственникам

Женщины с несовершеннолетними детьми до 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации.

"Я сам видел, что женщины служат! Что вы такое рассказываете?"

Постановка на учет – это не мобилизация. Все женщины, которые служат, делают это добровольно и/или по контракту.

Сейчас мобилизация женщин является добровольной и исключительно по месту жительства. Женщин могут мобилизовать только по самым дефицитным военным специальностям. Также военнообязанных женщин могут привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства.

"А не добровольно могут забрать?"

В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Отметим, есть список женских специальностей, на которые распространяется мобилизация. В частности, это касается программистов, медиков, юристов, журналистов, музыкантов, работников общественного питания и полиграфии, соцработников, бухгалтеров и работников гостиниц.

Кроме того, согласно закону, военнообязанные женщины обязаны:

находиться на воинском учете по месту жительства, а за рубежом находиться по месту консульского учета в дипучреждениях Украины; являться на вызов в терцентр комплектования и соцподдержки в сроки, указанные в полученных документах; не менять место жительства без разрешения военного комиссара, руководителей Службы безопасности и Службы внешней разведки после объявления мобилизации в военное время; проходить медосмотр и лечение; проходить подготовку на военную службу, выполнять воинский долг, находясь в запасе; за неделю прийти в терцентр для снятия с воинского учета, если необходима смена места жительства, поездка в командировку, учебу, отпуск и лечение (более чем на три месяца за границу); в случае изменения семейного положения, ухудшения состояния здоровья, адреса места жительства (нахождения), получения образования, места работы или должности - нужно сообщить за семь дней органы, в которых находятся на учете; в случае потери военно-учетного документа - немедленно сообщать терцентры комплектования или органы СБУ.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.

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