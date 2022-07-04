Постановка на воинский учет женщин в Украине должна начаться с 1 октября 2022 года.

В Украине продолжается мобилизация населения в связи с введенным военным положением из-за полномасштабного вторжения России. А уже с 1 октября 2022 года женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет.

Как пояснил в комментарии "Страна.uа" советник главы МВД Виктор Андрусив, женщинам не будут запрещать выезжать за границу.

"Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на воинском учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях - медики и другие", - пояснил он.

Однако, по словам Андрусива, даже для военнообязанных женщин не будут вводить никаких ограничений для выезда из Украины.

"Конечно, в Верховной Раде могут принимать различные решения. Но если люди будут использовать мозг, то запрета для женщин не произойдет", - считает Андрусив.

Напомним, в Минобороны заявляли, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, вопрос о мобилизацию женщин в Украине сейчас не стоит. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, которых необходимо мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.

Ранее, в СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.

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