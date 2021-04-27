Пандемия Covid-19, тотальные локдауны и закрытие границ в 2020 году привели к тому, что в ряде европейских стран наблюдалась нехватка некоторых препаратов, в том числе для лечения тяжелых заболеваний. Это дало украинским фармкомпаниям новые возможности для выхода на европейские рынки.

Об этом в интервью исполнительному директору Европейской Бизнес Ассоциации Анне Деревянко заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он напомнил, что в прошлом году Индия, которая является одним из основных поставщиков сырья и лекарств в страны Евросоюза, закрыла свои границы в связи с пандемией, и ограничила экспорт продукции, из-за чего в отдельных странах наблюдалась нехватка сотен наименований препаратов.

Украина же, по словам Шимкива, не почувствовала этого благодаря тому, что в стране развито мощное фармацевтическое производство, и отечественные компании сумели вовремя переориентировать ресурсы для обеспечения потребностей украинцев. Более того, это создало возможность для «Дарницы» и других украинских фармкомпаний развить экспорт в Евросоюз именно во время пандемии. Однако, отметил Шимкив, для устранения барьеров необходимо внести изменения в соглашение о зоне свободной торговли.

"Пока для украинских фармкомпаний это ситуативная история. Но она открыла для нас новые возможности. Именно поэтому со стороны украинской фарминдустрии возникла инициатива по продвижению идеи внесения в Углубленное и всеобъемлющее соглашение о зоне свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA) между Украиной и Европейским Союзом вопроса о взаимном признании GMP-сертификатов, которое почему-то не попало в нынешнюю версию DCFTA. Это позволит значительно ускорить процесс экспорта украинской фармпродукции на европейские рынки. Качество украинских лекарств отвечает всем европейским стандартам потому, что требования, которые прописаны в стандартах для украинского производства, полностью соответствуют европейским требованиям. И многие люди, которые приезжают в Украину, видят наше производство, наши подходы - они соглашаются, что это европейский, это мировой уровень", - подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group.

Он также выразил надежду, что этот вопрос удастся урегулировать в течение нескольких последующих лет.

Говоря о перспективах выхода украинской фармы на рынки Азии, Шимкив отметил, что они являются реальными, несмотря на мощное присутствие там индийских и китайских производителей лекарств.

"Рынки Азии достаточно велики. Там, конечно, мы сталкиваемся с мощной индийской и китайской фармой, в значительной степени ощущается протекционизм, но у нас есть конкурентоспособная продукция. Например, в прошлом году мы вывели на рынок 10 новых продуктов, один из которых как раз завершал линейку двух - и трехкомпонентных гипертензивных лекарств. Эти препараты являются очень интересными для врачей во многих странах", - добавил он.

Напомним, "Дарница" в 2020 году представила 10 новых брендов в кардиологическом, неврологическом и других терапевтических классах. Лончи-2020 охватывают также антибактериальную терапию, психическое здоровье, лечение заболеваний дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

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Автор: Григорий Бондарь