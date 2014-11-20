Только 20% пенсионеров с территории так называемой "ДНР" занимаются "пенсионным туризмом"

На территориях, неподконтрольных правительству в Киеве, растет социальная напряженность из-за отсутствия пенсий и других социальных выплат, пишет DW.

Несколько месяцев назад правительство в Киеве фактически прекратило любые бюджетные выплаты на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". А пенсионерам предложила выезжать за пределы этих территорий, получать статус переселенца и на основании такой справки переоформлять пенсии в свободных от боевиков городах. На практике это во многих случаях невозможно: пожилые и немощные люди не в состоянии регулярно ездить за пенсией через блокпосты, искать временную прописку, выстаивать тысячные очереди в пенсионные фонды и порой бесполезно ожидать денег.

"Сегодня эта проблема, после военного конфликта, наиболее болезненна. И отношение к ней в обществе - полярные, заявила одна из активисток общественного движения Донетчины, председатель ОО "Альянс" Светлана Закревская. В частности, много таких людей и в экспертной среде, кто однозначно поддерживает действия правительства. Но давайте возьмем во внимание, эта территория в составе Украины, и граждане, которые там живут, имеют украинские паспорта, говорит Закревская. Что делать тяжело больным и немобильным людям. Их государство просто выбросило", - критикует Закревская.

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По данным донецкой ОГА, только 20 процентов пенсионеров смогли обратиться в украинские управление пенсионного фонда для переоформления пенсий. Прежнее руководство Донецка пытаются доказать украинскому правительству незаконность прекращения выплат. Ведь, как утверждает в интервью украинским СМИ мэр Александр Лукьянченко (после захвата власти "ДНР" мэр перебрался в Киев), Донецк не прекращал наполнения украинской казны. На этом настаивает и донецкий депутат Верховной Рады Ефим Звягильский. По его словам, предприятия Донецка перечислили за десять месяцев этого года пенсионному фонду свыше пяти миллиардов гривень.

Киев же приводит свою статистику. В государственной фискальной службе Украины сообщили, что "с начала этого года произошло уменьшение поступлений в сводный бюджет по Донецкой и Луганской областях по сравнению с прошлым годом на 76 процентов ".

Также с апреля 2014 года около 20 тысяч предприятий этого региона сократили объемы поступлений налоговых платежей в сводный бюджет Украины более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, в фискальной службе подтвердили - с Донетчины не прекращаются ежемесячные миллиардные платежи единого социального взноса, в том числе с неподконтрольных правительству в Киеве территорий.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что переоформить пенсии и соцвыплаты пожелали более 600 тысяч переселенцев.